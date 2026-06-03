Trump'tan 'önce Amerika' vizyonlu yapay zeka kararnamesi

ABD Başkanı Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nin yapay zeka alanında yeni bir başkanlık kararnamesi imzaladı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, "Gelişmiş Yapay Zeka İnovasyonunu ve Güvenliğini Teşvik Etme" başlığını taşıyan kararname, yapay zeka geliştiricileri üzerindeki mevcut kısıtlamaları azaltmayı öngörüyor.

Kararnamede, "Önce Amerika" vizyonu doğrultusunda yürütülecek siber güvenlik hamlelerinin, hem ulusal güvenliği tahkim edeceği hem ABD'nin küresel yapay zeka hakimiyetini artıracağı vurgulandı. ABD'nin yeni politikasının temelinde, özel sektörle iş birliği içinde çalışarak yapay zeka inovasyonunu ve güvenliğini teşvik etme hedefi yer alıyor.

SİBER SAVUNMA VE KIYASLAMA İÇİN SÜRE VERİLDİ

Alınan kararlar doğrultusunda, ilgili devlet birimlerine sistemlerin siber savunmalarına öncelik vermeleri için 30 günlük bir süre tanındı.

Ayrıca, 60 gün içerisinde ABD'nin ileri düzey yapay zeka modellerinin siber yeteneklerini değerlendirmek üzere gizli bir kıyaslama sürecinin geliştirileceği duyuruldu. Hangi sistemlerin "kapsam dahilindeki öncü model" olarak sınıflandırılacağının bu sürecin sonunda belirleneceği kaydedildi.

ZORUNLU LİSANS ŞARTI ARANMAYACAK

Yeni düzenlemede sektördeki geliştiricileri yakından ilgilendiren ruhsatlandırma adımları da netleşti. Kararnameye göre, yeni yapay zeka modellerinin geliştirilmesi, yayımlanması veya dağıtımı için hükümet tarafından herhangi bir zorunlu lisans, ön izin veya ruhsatlandırma şartı getirilmeyecek.

Uygulamanın gönüllülük esasına dayanacağı belirtilirken, isteyen geliştiricilerin modellerini piyasaya sürmeden önce 30 güne kadar güvenli ve gizli bir şekilde federal hükümetin ön incelemesine açabileceği bildirildi. (DHA)