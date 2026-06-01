Dolandırıcıların yeni yöntemi yapay zeka içerikleri oldu!

Yapay zeka teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla birlikte internet dolandırıcıları da yeni yöntemler geliştirmeye başladı. Uzmanlar, son dönemde özellikle yapay zeka ile oluşturulan gerçekçi fotoğrafların kullanıldığı dolandırıcılık girişimlerinde artış yaşandığını belirtiyor.

Sosyal medya ve çeşitli internet platformlarında paylaşılan bu görseller aracılığıyla kullanıcılar sahte kampanya, yatırım fırsatı veya alışveriş sitelerine yönlendirilirken, birçok kişi kişisel bilgilerini ve banka hesap bilgilerini farkında olmadan dolandırıcılara teslim ediyor.

Sabah'ın ulaştığı kaynaklara göre, yalnızca tıklama ve reklam geliri değil, çalınan kişisel veriler ve banka bilgileri üzerinden çok daha büyük ölçekli ekonomik vurgunlar gerçekleştiriliyor.

DOLANDIRICILIK AĞI NASIL İŞLİYOR?

Kullanıcılar, yapay zeka ile hazırlanmış çarpıcı görsellerin yer aldığı paylaşımlarda bulunan "Videonun tamamını izle", "Gerçekler ortaya çıktı" ya da "Detaylar için tıklayın" gibi ifadelerle yönlendiriliyor. Bağlantıya tıklayan kişiler, genellikle kısa ve güvenilir görünmesi amaçlanan internet adresleri üzerinden sahte içeriklerin bulunduğu sayfalara aktarılıyor.

Dolandırıcılar, bu aşamada tanınmış haber sitelerinin tasarımlarını ve logolarını taklit ederek güven duygusu oluşturmayı hedefliyor. Kullanıcılardan üyelik, doğrulama veya kampanyaya katılım bahanesiyle kişisel bilgilerini paylaşmaları istenirken, bazı sayfalarda yüksek kazanç vaat eden yatırım teklifleri öne çıkarılıyor. Uzmanlar, kimi vakalarda ise zararlı yazılımlar aracılığıyla cihazlara sızılarak banka hesapları ve kişisel verilere erişim sağlanabildiği konusunda uyarıda bulunuyor.