İsrailli cani bebek mamalarına zehir enjekte etmiş! Kudüs'te yaşandı

Kudüs’te bebeklere yönelik meyve pürelerinde anestezik madde tespit edilmesiyle başlayan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. İsrail polisi, ürünlere kasıtlı olarak sedatif madde enjekte ettiğinden şüphelenilen bir kişiyi gözaltına aldı.

BEBEKLER ANİDEN RAHATSIZLANDI

Olay, Kudüs’teki Zol VeGadol isimli market zincirinden satın alınan bazı bebek ürünlerini tüketen çocukların rahatsızlanmasının ardından ortaya çıktı. Bazı çocuklarda olağandışı uyku hali ve halsizlik görülmesi üzerine sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemelerde, tüketilen ürünlerde benzodiazepin grubu ilaçlara rastlandı. Bu ilaç grubu, sakinleştirici ve anksiyete tedavisinde kullanılan maddeleri içeriyor.

Soruşturmanın odağı, Prinok marka bebek meyve püreleri oldu. İsrail Sağlık Bakanlığı, olayın ardından Kudüs'teki Zol VeGadol mağazalarının iki şubesini kapatırken tüketicilere de satın aldıkları ürünlerin ambalajlarını kontrol etmeleri ve mühürleri açılmış ürünleri kullanmamaları yönünde uyarıda bulundu.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İsrail polisi tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Güney İsrail'de yaşayan 40'lı yaşlarındaki bir erkek gözaltına alındı. Polis, şüphelinin ürünleri marketten aldıktan sonra içlerine anestezik maddeler enjekte ettiği ve daha sonra ürünleri yeniden raflara bıraktığından şüpheleniyor.

Soruşturmada yüzlerce saatlik güvenlik kamerası görüntüsünün incelendiği ve şüphelinin hareketlerinin takip edildiği bildirildi. İsrail basınına göre olayın tüm boyutlarının ortaya çıkarılması için soruşturma genişletilirken, güvenlik birimleri başka kişilerin olaya dahil olup olmadığını da araştırıyor.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Polisin soruşturması, ürünlerdeki maddelerin nasıl ve ne zaman eklendiğinin yanı sıra şüphelinin olası amacı üzerine de yoğunlaşıyor. Yetkililer, soruşturmanın devam ettiğini ve gözaltındaki kişinin suçlu olduğunun henüz mahkeme tarafından kesinleştirilmediğini belirtti.

Olay, özellikle küçük çocukların tükettiği ürünlerin güvenliği konusunda ciddi endişeye neden olurken, sağlık makamları piyasadaki ürünlerin kontrolünü de sıkılaştırdı.