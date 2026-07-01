Battaniye altında uyuyan adamı temizlik aracı ezdi! Plajda korkunç kaza

İspanya'nın Tarragona kentindeki L'Arrabassada Plajı, sabahın erken saatlerinde yaşanan trajik bir kazayla sarsıldı. Rutin sahil temizliği yapan belediyeye ait araç, kumların üzerinde uyuyan bir kişiyi fark etmeyerek ezdi. Ağır yaralanan adam kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kazanın pazar günü saat 06.00 sıralarında meydana geldiği belirtildi. İlk müdahalesi olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan adam, bilinci açık şekilde Tarragona'daki Joan XXIII Hastanesi'ne sevk edildi. İlk değerlendirmelerde hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edilse de, gün içerisinde sağlık durumu hızla kötüleşti ve ertesi gün hayatını kaybetti.

BATTANİYE NEDENİYLE GÖRÜLEMEDİ

Yerel yetkililerin aktardığı bilgilere göre yaşamını yitiren kişinin evsiz olduğu ve geceyi sahilde geçirdiği öğrenildi. Kumların üzerinde tamamen battaniyeye sarılı halde uyuyan adamın, temizlik aracının sürücüsü tarafından fark edilemediği belirtildi. Sürücü ifadesinde, olayın ancak çarpmanın ardından farkına vardığını söyledi. Yapılan alkol kontrolünde ise sürücünün test sonucu sıfır çıktı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın ardından Katalonya Polisi adli soruşturma başlatırken, Tarragona Belediyesi de kazanın nasıl meydana geldiğini ayrıntılı şekilde inceleyeceğini açıkladı. Belediye, özellikle gün doğmadan önce gerçekleştirilen sahil temizlik çalışmalarında benzer faciaların yaşanmaması için ek güvenlik tedbirlerinin masaya yatırılacağını duyurdu.

BENZER FACİA DAHA ÖNCE DE YAŞANMIŞTI

İspanya'da plaj araçlarının karıştığı ölümcül kazalar daha önce de gündeme gelmişti. Aralık 2024'te Gran Canaria'daki Playa del Inglés Plajı'nda güneşlenen 64 yaşındaki Alman turist, sahilde görev yapan bir teslimat aracının altında kalarak olay yerinde yaşamını yitirmişti. O kazada da sürücü, bir kişiye çarptığını fark etmediğini savunmuştu. Son yaşanan olay, sahillerde görev yapan hizmet araçlarının güvenliği konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi.