Boş sandığı şezlonga oturdu, dehşeti yaşadı! 13 yaşındaki kıza havuz başında saldırı

İspanya’nın turistik bölgelerinden Costa Brava sahil şeridinde yer alan Santa Susanna yakınlarındaki bir otelde korkunç bir olay yaşandı. 13 yaşındaki İngiliz bir kız çocuğu, havuz kenarında boş sandığı bir şezlonga oturmasının ardından başlayan tartışma sonrası saldırıya uğradı.

İddialara göre, şezlongun daha önce bir grup tarafından kullanıldığı öne sürülürken, kısa süre içinde başlayan sözlü tartışma yerini fiziksel kavgaya bıraktı. Görgü tanıkları, olayın birkaç saniye içinde büyüyerek havuz alanında büyük bir panik yarattığını ifade etti.

Saldırı sırasında genç kızın yüzüne aldığı darbeler sonucu yaralandığı ve burnunun kırıldığı belirtildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, çocuğu hastaneye kaldırdı.

OLAY KONTROLDEN ÇIKTI

Tanıklar, kavgada bazı yetişkinlerin de karıştığını, ortalığın bir anda karıştığını ve ailelerin çocuklarını hızla havuzdan uzaklaştırmaya çalıştığını anlattı. Otelde kalan bazı turistler, yaşananları “kontrolden çıkmış bir kaos” olarak tanımladı.

Olayın ardından bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçleri, otelde inceleme yaparken bazı tatilcilerin ifadelerine başvurdu.

Olayın ardından otelde kalan bazı misafirlerin korku nedeniyle odalarından çıkamadığı, tatilin ciddi şekilde etkilendiği bildirildi. Tur operatörünün ise olaydan haberdar olduğu ve süreci takip ettiği aktarıldı.