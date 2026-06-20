Bakan Fidan, Kahire’de Libya ve bölgesel gelişmeleri görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, temaslarda bulunmak üzere gittiği Kahire’de bölgesel gündemin değerlendirildiği toplantıya katıldı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre toplantıda, Bedr Abdelatty, Faisal bin Farhan Al Saud ve ABD’nin Arap ve Afrika İşlerinden Sorumlu Kıdemli Danışmanı Massad Fares Boulos da yer aldı.

Görüşmede Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeler, güvenlik konuları ve diplomatik süreçler masaya yatırıldı.

Öte yandan bölgede yaşanan gerilimler de uluslararası gündemdeki yerini koruyor. İran yönetimi, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları nedeniyle Hürmüz Boğazı ile ilgili yeni kararlar aldığını duyururken, konuya ilişkin farklı açıklamalar uluslararası kamuoyunda yakından takip ediliyor.

Bölgedeki diplomatik temaslar sürerken, Lübnan’da ateşkese rağmen devam eden çatışmalar ve can kayıpları da görüşmelerde öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor. Diplomatik kaynaklar, taraflar arasındaki gerilimin azaltılması ve kalıcı istikrarın sağlanmasına yönelik girişimlerin devam ettiğini belirtiyor.