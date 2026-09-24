Azerbaycan’da ‘başörtüsü’ yasağı tartışması! Okullarda yeni dönem

Azerbaycan’da devlet genel eğitim kurumlarında öğrencilerin kıyafetlerine ilişkin kurallar yeniden düzenlendi. Başbakan Ali Asadov’un imzasını taşıyan 309 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla mevcut öğrenci kıyafeti düzenlemesinde değişikliğe gidildi.

LAİKLİK VURGUSU

Yeni düzenleme, özellikle dini kıyafet unsurları ve başörtüsü konusunda ülkede tartışma başlattı. Bazı Azerbaycan medya kuruluşları kararı “Okullarda başörtüsü yasaklandı” başlığıyla duyururken, resmi düzenlemenin kendisinde ise “hicab” ya da “başörtüsü” kelimelerine yer verilmedi.

Kararda bunun yerine öğrencilerin belirlenen okul kıyafetinin bütünlüğünü bozacak ve “genel eğitimin laiklik ilkesine uygun olmayan diğer kıyafet unsurlarını” kullanmasına izin verilmeyeceği belirtildi.

HUKUKİ METİNDE BAŞÖRTÜSÜ İFADESİ BULUNMUYOR

Bakanlar Kurulunun yayımladığı resmi karar incelendiğinde, metinde “başörtüsü” veya “hicab” şeklinde açık bir yasak bulunmadığı görüldü.

Düzenlemenin temelinde, öğrencilerin belirlenen okul formasına uyması ve genel eğitim sisteminin laiklik ilkesinin korunması bulunuyor. Buna göre okul kıyafetinin bütünlüğünü bozan ya da laiklik ilkesine uygun olmadığı değerlendirilen ilave kıyafet unsurlarına izin verilmeyecek.

VELİLERE DE SORUMLULUK GETİRİLDİ

Yeni düzenlemeyle yalnızca öğrencilerin değil, ebeveynlerin ve diğer yasal temsilcilerin de yükümlülükleri belirlendi.

Veliler, çocuklarının okul kıyafetine ilişkin belirlenen kurallara uymasını sağlamakla sorumlu olacak. Öğrencilerin kıyafet kurallarına uyup uymadığına ilişkin meseleler ise okulların Pedagoji Şuralarında değerlendirilecek.

Kararın kabul edilmesinin ardından düzenlemenin kamuoyuna duyurulması da zorunlu tutuldu. Buna göre okulların, kararın kabulünden itibaren 5 iş günü içerisinde yeni düzenlemeyi internet sitelerinde veya bilgilendirme panolarında yayımlaması gerekiyor.

DÜZENLEMENİN TEMELİ TEMMUZ AYINDA ATILDI

Yeni kıyafet kurallarının hukuki zemini ise temmuz ayında yapılan yasal değişikliklerle oluşturuldu.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 7 Temmuz 2026’da imzaladığı yasa değişikliğiyle Azerbaycan’ın genel eğitim sisteminin temel ilkeleri arasına “millilik ve laiklik” ilkelerini ekledi.

Aynı değişiklikle devlet okullarında öğrenciler ile eğitim çalışanlarının belirlenen kıyafet şartlarına uyması zorunlu hale getirildi.

Aliyev’in 22 Temmuz’da imzaladığı kararnameyle de Bakanlar Kuruluna, mevcut öğrenci kıyafeti düzenlemesini yapılan yasa değişikliklerine uygun hale getirmesi için gerekli adımları atma görevi verildi.

Son Bakanlar Kurulu kararı da bu sürecin devamı niteliğinde oldu.

MİLLİ KIYAFETLERE ÖZEL İSTİSNA

Yeni düzenlemede dikkat çeken bir başka ayrıntı ise milli kıyafetler için getirilen istisna oldu.

Azerbaycan halkının tarihi, kültürü ve milli-manevi değerleriyle bağlantılı etkinliklerde, okulun Pedagoji Şurasının kararı doğrultusunda öğrencilerin milli kıyafet veya milli kıyafet unsurları kullanmasına izin verilebilecek.