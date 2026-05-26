Yerdeki küçücük bir taneyi fark etmedi… Köpek mamasına basan kadın bacağını kaybetti

İskoçya’nın kuzeydoğusunda, Aberdeenshire bölgesinde yaşayan Jayme Stephen, köpeğini beslediği sırada yaşadığı talihsiz bir kazayla hayatının en zorlu dönemine girdi.

Tip 1 diyabet nedeniyle uzun süredir ayaklarında his kaybı yaşayan Stephen, yere düşen küçük bir mama tanesini fark edemedi. Üzerine basmasıyla oluşan minik yara, ilk başta önemsiz görünse de kısa sürede ciddi bir enfeksiyonun başlangıcına dönüştü.

ENFEKSİYON VÜCUDUNA YAYILDI

Olaydan sadece birkaç gün sonra şiddetli ağrılar yaşayan kadın, durumun kötüleşmesi üzerine hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde enfeksiyonun hızla yayıldığı ve sepsis (kan zehirlenmesi) tablosunun geliştiği belirlendi. Doktorlar, enfeksiyonu durdurabilmek için acil müdahaleye başladı.

Yoğun bakım sürecinde Stephen üç ayrı ameliyat geçirdi. Ayağındaki ölü dokular temizlendi, enfeksiyonun ilerlemesini durdurmak için cerrahi müdahaleler yapıldı. Ancak enfeksiyonun sinir dokusunu geri dönüşü olmayacak şekilde etkilediği ve yukarı doğru yayıldığı tespit edildi.

Tüm çabalara rağmen doktorlar, hastanın hayatını kurtarabilmek için en güvenli seçeneğin sağ bacağın diz altından kesilmesi olduğuna karar verdi.

YAŞADIĞI ŞOKU ANLATTI

Yaşadığı süreci anlatan Stephen, aktif bir yaşam sürerken bir anda hayatının tamamen değiştiğini ifade etti. Kano, okçuluk, rafting ve kickboks gibi sporlarla ilgilendiğini belirten kadın, “Böyle bir şeyin hayatımı bu noktaya getireceğini asla düşünmezdim” sözleriyle yaşadığı şoku anlattı.

DİYABET HASTALARINA SESLENDİ

Uzun yıllardır diyabetle yaşadığını ve his kaybına rağmen günlük hayatını sürdürdüğünü söyleyen Stephen, bu olayın kendisi için bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Şu anda tekerlekli sandalye ile yaşamına devam eden kadın, yaşadığı deneyimi başkaları için bir uyarıya dönüştürmeyi amaçlıyor. Özellikle diyabet hastalarına seslenen Stephen, küçük görünen yaralanmaların bile çok kısa sürede ciddi sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekiyor.