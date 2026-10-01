Avrupa'yı sarsan iş insanı suikastında şüpheli yakalandı

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Bulgaristan'ın Filibe kentinde iş insanı ve Botev Plovdiv futbol takımının başkanı İliyan Filipov (53), dün gece saat 01.00 sıralarında Filibe'deki evinde başından silahla vurularak öldürüldü. Yerel medyadaki haberlere göre, cinayetin şüphelisi olarak Slavcho Megerov yakalandı.

CİNAYET FİLİBE'DEKİ EVİNDE GERÇEKLEŞTİ

İliyan Filipov, dün gece saat 01.00 sıralarında Filibe'deki evinde başından silahla vurularak öldürüldü. Olayın ardından soruşturma başlatıldı. Filipov'un iş insanı kimliğinin yanı sıra Botev Plovdiv futbol takımının başkanı olduğu belirtildi.

ŞÜPHELİ SOFYA'DA YAKALANDI

Yerel medyadaki haberlerde, cinayetin şüphelisi Slavcho Megerov'un, olayın ardından Sofya'da yakalandığı ifade edildi. Haberlerde, sabıka kaydı olduğu belirtilen Megerov'un, Filipov'un şirketlerinden birinde birkaç ay öncesine kadar çalıştığı belirtildi.

AA