Ünlü kulüp başkanına silahlı suikast düzenlendi

Spor dünyası, gece yarısı meydana gelen silahlı saldırıyla sarsıldı. Ünlü kulübün başkanı, kendisine ait mülkte uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybederken, olayın ardından ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri soruşturmayla ilgili dikkat çekici yeni bir detay olarak gündeme geldi.

GECE YARISI SİLAHLI SALDIRI

Edinilen bilgilere göre olay, gece saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Filipov'un bulunduğu mülke gelen kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Saldırıda başından vurulan Filipov, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, güvenlik güçleri olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlattı.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENİYOR

Olayın ardından soruşturmanın önemli başlıklarından biri de bölgedeki güvenlik kameraları oldu. Basına yansıyan görüntülerde, olay saatlerine yakın zamanlarda mülk çevresinde kapüşonlu bir kişinin bulunduğu iddia edildi.

Söz konusu kişinin saldırıyla bağlantısı olup olmadığı ise henüz resmi makamlar tarafından doğrulanmış değil. Polis ekiplerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek görüntülerdeki kişinin kimliğini belirlemeye çalıştığı bildiriliyor.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Filipov'un ölümüne ilişkin soruşturma devam ederken, saldırının nedeni ve fail ya da faillerin kimliği henüz netlik kazanmadı.

Yetkililerin olay yerindeki delilleri ve çevredeki kamera kayıtlarını incelemeyi sürdürdüğü belirtilirken, soruşturmanın ilerleyen aşamalarında saldırıya ilişkin yeni ayrıntıların ortaya çıkması bekleniyor.