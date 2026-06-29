Avrupa'da "sıcak hava izni verilsin" tartışması başladı! Ölü sayısı 1000 kişiyi aştı

Avrupa tarihinin en ağır sıcak hava dalgalarından biriyle mücadele eden Fransa'da, iklim krizinin çalışma hayatına etkileri ilk kez kapsamlı bir yasal düzenlemeye dönüşüyor. Ülke genelinde sıcaklıkların 40 derecenin üzerine çıkmasıyla birlikte hastaneler dolup taşarken, acil servisler olağanüstü yoğunluk yaşadı. Paris'te yalnızca 24 saat içinde sıcaklığa bağlı nedenlerle 109 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Ülke genelinde ise serinlemek amacıyla nehir, göl ve kanallara giren en az 74 kişi boğularak yaşamını yitirdi.

Yaşanan tablo üzerine muhalefetteki Yeşiller Partisi, çalışma hayatını doğrudan ilgilendiren dikkat çekici bir yasa teklifini gündeme taşıdı. Hazırlanan tasarı, çalışanların aşırı sıcaklar başta olmak üzere sel, orman yangını ve diğer iklim kaynaklı olağanüstü durumlarda yılda en fazla 5 gün ücretli "iklim izni" kullanabilmesini öngörüyor. Çalışanların bu süre boyunca maaş kaybı yaşamaması hedeflenirken, özellikle açık alanda çalışan işçiler, inşaat sektörü çalışanları, kuryeler ve tarım işçilerinin korunması amaçlanıyor.

TÜM İKLİM FELAKETLERİNİ KAPSIYOR

Teklifle birlikte yalnızca aşırı sıcak günlerde değil şiddetli yağışlar, büyük orman yangınları ve iklim koşulları gibi olağanüstü durumlarda da çalışanların ücretli izin kullanabilmesi planlandı. Düzenlemenin temel amacı, insanların gelir kaybı korkusuyla hayati risk taşıyan hava koşullarında işe gitmek zorunda kalmasının önüne geçmek.

Yeşiller Partisi, yasa teklifiyle eş zamanlı olarak kamuoyu desteği toplamak için bir imza kampanyası da başlattı. Kampanya kısa sürede binlerce kişi tarafından desteklenirken, iklim krizine karşı iş hukukunun yeniden şekillendirilmesi gerektiği yönündeki tartışmalar da hız kazandı.

İSPANYA MODELİ ÖRNEK ALINDI

Fransız çevreler, hazırlanan düzenlemenin önemli ölçüde İspanya'da uygulamaya konulan sisteme dayandığını belirtti. İspanya, geçen yıl meteorolojik acil durumlarda çalışanların güvenliğini sağlamak amacıyla ücretli izin mekanizmasını devreye sokmuştu. Fransız Yeşilleri de benzer uygulamanın artık iklim krizinin yeni norm haline geldiği Avrupa'da zorunluluk olduğunu savundu.

SAĞLIK SİSTEMİ ALARM VERİYOR

Sıcak hava dalgası yalnızca can kayıplarını artırmakla kalmadı. Paris'teki hastanelerde acil servisler kapasitesinin üzerine çıkarken, ambulans çağrılarında rekor artış yaşandı. Ülke genelinde sağlık otoriteleri en yüksek alarm seviyesini devreye aldı ve sağlık personeli takviye edildi. Uzmanlar, sıcaklıkların etkisinin yalnızca sıcak çarpmasıyla sınırlı olmadığını; kalp-damar hastalıkları, solunum rahatsızlıkları ve kronik hastalıklara bağlı ölümlerde de ciddi artış görüldüğünü belirtti.

AVRUPA İKLİM KRİZİNİN YENİ YÜZÜYLE KARŞI KARŞIYA

Uzmanlara göre Avrupa, küresel ortalamanın yaklaşık iki katı hızla ısınıyor ve aşırı sıcak hava dalgaları artık daha erken başlıyor, daha uzun sürüyor ve daha ölümcül hale geliyor. Fransa'da yaşanan son kriz, yalnızca sağlık sistemini değil enerji altyapısını, ulaşımı, eğitim kurumlarını ve çalışma hayatını da derinden etkiledi. Bu nedenle "iklim izni" önerisi, birçok uzman tarafından geleceğin iş hukukuna yönelik ilk somut adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.