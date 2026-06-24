Ankara zirvesi öncesi gözler Washington’da: Rutte, Trump’la “ittifakın geleceğini” görüşecek

7-8 Temmuz'da Ankara’da gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi yaklaşırken, ittifak içinde tansiyon hızla yükseliyor. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, bugün Washington’da ABD Başkanı Donald Trump ile kritik bir görüşme gerçekleştirecek.

Beyaz Saray’daki zirve niteliğindeki temasların ana gündemini Ukrayna savaşı, Ortadoğu’daki gerilimler ve özellikle ABD’nin Avrupa’daki askeri varlığına ilişkin tartışmalar oluşturuyor. Trump’ın NATO’ya yönelik geçmişte yaptığı sert çıkışlar ve ittifakı “gereksiz yük” olarak nitelendirmesi, görüşmeye dair beklentileri daha da artırdı.

HEGSETH'TEN SERT ÇIKIŞ

Son dönemde Washington yönetimi içinde, Avrupa’daki ABD askerlerinin varlığının yeniden gözden geçirilmesi ve bazı birliklerin azaltılabileceğine dair mesajlar dikkat çekti. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in NATO toplantılarında “bedavacı müttefikler” ifadesini kullanması ve Avrupa’daki konuşlanmaların kapsamlı bir incelemeye alınacağını açıklaması, ittifak içinde endişeleri artırmış durumda.

OLASI KOPUŞ İHTİMALİ PANİK YARATTI

Rutte’nin bu ziyaretteki temel hedeflerinden biri, Trump yönetimiyle yaşanan gerilimleri yumuşatmak ve NATO içinde olası bir kopuş senaryosunu engellemek. Özellikle ABD’nin Avrupa güvenliğindeki rolünün zayıflaması ihtimali, birçok başkentte alarm zillerini çaldırmış durumda.

Trump’ın daha önce ittifak için kullandığı sert ifadeler ve bazı Avrupa ülkelerinin savunma yükünü yeterince üstlenmediğine dair eleştirileri, Washington–Brüksel hattında uzun süredir devam eden gerilimi daha da derinleştirdi. Bu çerçevede görüşme, sadece ikili bir temas değil, NATO’nun geleceğine dair kritik bir eşik olarak görülüyor.

ZİRVEYE HAZIRLIK

NATO Sözcüsü Allison Hart, Rutte’nin ABD ziyaretinin aynı zamanda Ankara zirvesi öncesi hazırlıkların bir parçası olduğunu belirterek, gündemin savunma yatırımlarının artırılması, savunma sanayi üretimi ve Ukrayna’ya desteğin sürdürülmesi üzerine yoğunlaştığını vurguladı.

Geçtiğimiz yıl Lahey’de yapılan zirvede üye ülkeler, savunma harcamalarını ciddi oranda artırma ve on yıl içinde GSYİH’nin %5’ine kadar savunma ve savunma bağlantılı yatırımlara ulaşma taahhüdünde bulunmuştu. Ancak bu hedefe tüm ülkelerin aynı hızda yaklaşmaması, ittifak içindeki ayrışmayı daha görünür hale getirdi.

Tüm gözler şimdi Washington’daki bu kritik görüşmeden çıkacak mesajlara çevrilmiş durumda. Çünkü alınacak pozisyonlar, sadece Ankara’daki NATO Zirvesi’ni değil, ittifakın uzun vadeli geleceğini de belirleyebilir.