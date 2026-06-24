Macron için Ankara'nın dev parkı kapatılacak! Atakule manzarasında spor yapacak

Ankara, temmuz ayında dünyanın en yoğun diplomasi trafiğine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. NATO’ya üye 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarını bir araya getirecek zirve için başkentte son hazırlıklar sürerken, organizasyonun ölçeği de dikkat çekti.

7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek zirveye liderlerin yanı sıra gözlemci ülkelerin heyetleri, uluslararası kuruluş temsilcileri ve yaklaşık 2 bin gazetecinin katılacağı belirtildi. Toplam katılımcı sayısının 9 bine yaklaşacağı belirtilirken Ankara’da güvenlikten ulaşıma, konaklamadan lojistiğe kadar geniş kapsamlı bir planlama yürütülüyor.

MACRON SABAH KOŞUSUNU AKSATMIYOR

Zirvenin resmi gündeminin yanında kulislerde en çok konuşulan ayrıntı ise Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron için yapılan özel hazırlık oldu. Ziyaret ettiği ülkelerde sabah koşusunu aksatmamasıyla bilinen Macron için Ankara’da birden fazla alternatif rota belirlendi. Botanik Parkı ve Dikmen Vadisi öncelikli seçenekler arasında yer alırken, Gölbaşı’ndaki Eymir Gölü de değerlendirilen parkurlar arasına eklendi.

Sosyal medyada Macron’un hangi rotayı tercih edeceğine ilişkin yorumlar ve anketler yapılırken, Fransız liderin daha önce Kenya, Ermenistan ve Mısır ziyaretlerinde de sabah sporunu ihmal etmediği hatırlatıldı.

TRUMP'IN İLK ZİYARETİ

Zirvenin en dikkat çeken konuklarından biri de ABD Başkanı Donald Trump olacak. Türkiye’ye ilk kez gelecek olan Trump’ın, Ankara’daki yeni ABD Büyükelçiliği yerleşkesinde ya da Çankaya’daki büyükelçi rezidansında ağırlanması planlandı. ABD heyeti için ayrıca 5 yıldızlı bir otel tahsis edildi. Diğer ülke liderlerinin bir kısmının kendi ülkelerine ait diplomatik rezidanslarda kalması öngörülürken, heyetler için başkent genelindeki yaklaşık 70 adet 4 ve 5 yıldızlı otelde rezervasyon yapıldı.

PARTNER ÜLKELER DE ZİRVEDE

Ankara’daki zirve yalnızca NATO üyelerini değil, ittifakın yakın ortaklarını da bir araya getirecek. Japonya, Güney Kore, Avustralya, Yeni Zelanda, Ukrayna ve Moldova liderlerinin gözlemci statüsüyle toplantılara katılması bekleniyor. Bloomberg'in haberine göre Suriye geçici Devlet Başkanı Ahmed Şara da zirveye katılacak isimler arasında.

Zirve kapsamında Avrupa Birliği’nin üst düzey yöneticileri de Ankara’da olacak. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa’nın yanı sıra Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in de toplantılara katılması bekleniyor.

ZİRVEYE KATILAMAYACAK İSİMLER

Bununla birlikte bazı önemli isimlerin zirvede yer almayacağı bildirildi. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in, eşi Begona Gomez hakkında yürütülen soruşturma kapsamında getirilen yurt dışı çıkış yasağı nedeniyle Ankara programını iptal ettiği ifade edildi. Çekya ise son dönemde yaşanan siyasi tartışmaların ardından Cumhurbaşkanı Petr Pavel yerine Başbakan Andrej Babiş tarafından temsil edilecek.

GÖZLER ZİRVEYE ÇEVRİLDİ

Geçen yıl Lahey’de düzenlenen NATO Zirvesi’ne yaklaşık 9 bin kişi ve 45 ülkenin devlet ya da hükümet başkanı katılmıştı. Ankara’daki buluşmanın da benzer büyüklükte bir uluslararası organizasyona sahne olması beklenirken, gözler şimdiden liderler arasındaki temaslara ve zirveden çıkacak kararlara çevrilmiş durumda.