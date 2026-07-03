Altyapının yüzde 90'ı çöktü: Susuzluk en büyük sorun

Gazze Belediye Başkanı Yahya es-Serrac, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik yaklaşık 1000 gündür devam eden saldırılarının ardından kentteki altyapının yüzde 80 ila 90 oranında tahrip olduğunu açıkladı. Serrac, temel belediye hizmetlerinin ağır hasar, ekipman eksikliği ve sınır kapılarının kapalı tutulması nedeniyle ciddi ölçüde aksadığını ifade etti.

Anadolu Ajansı'na değerlendirmelerde bulunan Serrac, yaklaşık 1 milyon kişinin yaşadığı Gazze kentinde inşaat malzemeleri, yedek parçalar ve teknik ekipmanların girişine izin verilmemesinin belediyenin hizmet kapasitesini büyük ölçüde düşürdüğünü söyledi. Kentte yaşayanlar ile yerinden edilen Filistinlilerin önemli bir bölümünün su, kanalizasyon ve diğer temel altyapı hizmetlerinden yoksun çadır ve geçici barınma alanlarında yaşam mücadelesi verdiğini belirtti.

Savaş nedeniyle yaklaşık 1,9 milyon Filistinlinin yerinden edildiğini hatırlatan Serrac, belediye binaları, araç filosu, su ve kanalizasyon şebekeleri ile diğer altyapı unsurlarının büyük bölümünün kullanılamaz hale geldiğini kaydetti.

SU İHTİYACININ YALNIZCA ÜÇTE BİRİ KARŞILANABİLİYOR

İsrail’in Gazze Şeridi'nin yaklaşık yüzde 70'ini kontrol altında tuttuğunu belirten Serrac, bu durumun belediye ekiplerinin kritik tesislere ulaşmasını engellediğini ve bakım-onarım çalışmalarını aksattığını söyledi.

Kentte mevcut su kaynaklarının halkın ihtiyacının yalnızca yüzde 30'unu karşılayabildiğini dile getiren Serrac, yaz aylarında artan tüketimle birlikte su krizinin daha da derinleştiğini ifade etti. Çok sayıda su kuyusunun erişim engeli veya yedek parça eksikliği nedeniyle devre dışı kaldığını belirten Serrac, boru, pompa ve bakım ekipmanı yetersizliğinin su şebekesinin onarımını da engellediğini vurguladı.

Yakıt ve elektrik sıkıntısının yanı sıra su arıtımında kullanılan kimyasalların bölgeye girişine izin verilmemesinin krizi büyüttüğünü aktaran Serrac, Birleşmiş Milletler'in kişi başına günlük en az 50 litre su standardına karşın Gazze'nin birçok bölgesinde bu miktarın 10 ila 20 litre seviyesinde kaldığını söyledi.

KANALİZASYON ALTYAPISINDAKİ HASAR SALGIN RİSKİNİ ARTIRIYOR

Serrac, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Atık Su Arıtma Tesisi'nin tahrip edilmesi sonucu arıtılmamış kanalizasyon sularının denize boşaltıldığını belirtti.

Kanalizasyon şebekesindeki ağır hasarın çevre ve halk sağlığı açısından ciddi risk oluşturduğunu ifade eden Serrac, Şeyh Rıdvan Göleti'nin yağmur suyu toplama alanı olmaktan çıkarak kanalizasyon havuzuna dönüştüğünü, bunun da haşere, kemirgen ve kötü koku sorununu artırdığını söyledi.

Özellikle çocuklar ile çadırlarda yaşayan yerinden edilmiş Filistinliler arasında ishal, hepatit ve deri hastalıkları gibi salgınların görülme riskinin yükseldiğine dikkat çeken Serrac, uluslararası yardım kuruluşlarının gerekli ekipman ve kimyasallar sağlanmadığı takdirde sağlık krizinin daha da ağırlaşabileceği yönünde uyarıda bulunduğunu hatırlattı.

ÇÖP TOPLAMA HİZMETLERİ DE AKSIYOR

Belediyeye ait ağır, orta ve hafif iş makinelerinin yüzde 85'ten fazlasının zarar gördüğünü belirten Serrac, kullanılabilen araçların ise lastik, motor yağı ve yedek parça eksikliği nedeniyle yeterli hizmet veremediğini ifade etti.

Doğudaki ana çöp depolama alanlarına ulaşılamaması nedeniyle atıkların mahallelerde ve geçici barınma merkezlerinin çevresinde biriktiğini kaydeden Serrac, bunun halk sağlığını tehdit eden yeni çevresel sorunlara yol açtığını söyledi.

"BELEDİYE HİZMETLERİ TAMAMEN DURABİLİR"

Mevcut imkanlarla temel hizmetleri sürdürmeye çalıştıklarını ancak güvenli ve sağlıklı yaşam koşulları sağlamanın giderek zorlaştığını ifade eden Serrac, motor yağı, araç lastiği, akü ve yedek parçaların Gazze'ye girişinin engellenmesinin sürmesi halinde belediye hizmetlerinin tamamen durabileceği uyarısında bulundu.

Uluslararası topluma sınır kapılarının açılması, ekipman ve inşaat malzemelerinin Gazze'ye ulaştırılması ile belediye ekiplerinin kentin doğu bölgelerine erişiminin sağlanması çağrısı yapan Serrac, Türkiye'ye de Filistin'e verdiği destek nedeniyle teşekkür etti. Savaşın sona ermesi ve sınır kapılarının açılmasıyla birlikte temel belediye hizmetlerinin yeniden işler hale gelebileceğini sözlerine ekledi. (AA)