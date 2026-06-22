Almanlar artık emeklilik için daha çok çalışacaklar! 70 yaş tartışması yeniden alevlendi

Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya, uzun süredir ertelenen emeklilik reformunda kritik bir aşamaya geldi. Başbakan Friedrich Merz liderliğindeki koalisyon hükümetinin görevlendirdiği uzman komisyonun hazırladığı kapsamlı reform paketinin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Alman basını ve uluslararası finans çevrelerine yansıyan bilgilere göre reformun temel amacı, düşük doğum oranları ve hızla artan yaşlı nüfus nedeniyle giderek ağırlaşan emeklilik yükünü sürdürülebilir hale getirmek. Almanya'da bugün yaklaşık 21 milyon emekli bulunurken, çalışan nüfusun emeklileri finanse etme kapasitesi her geçen yıl zayıflıyor. Uzmanlar, mevcut sistemin korunması halinde önümüzdeki yıllarda primlerin ve kamu harcamalarının ciddi şekilde artacağı uyarısında bulunuyor.

ÇALIŞANLARDAN "EMEKLİLİK KATKI PAYI"

Reformun en dikkat çekici maddelerinden biri çalışanlardan alınacak yeni emeklilik katkı payı olacak.

Taslağa göre çalışanların brüt maaşlarından kademeli olarak yüzde 2'ye kadar ek kesinti yapılması planlanıyor. Ancak bu para mevcut emeklilere dağıtılmayacak. Bunun yerine devlet kontrolündeki bir yatırım fonunda toplanacak ve hisse senetleri, tahviller ile çeşitli sermaye piyasası araçlarında değerlendirilecek.

İSKANDİNAV MODELİNE GEÇİŞ

Böylece Almanya'nın emeklilik sistemi ilk kez geniş ölçekte "sermaye birikimi" modeline geçecek. Hükümet, gelecekte emeklilik gelirlerinin yalnızca çalışanların ödediği primlerden değil, yatırım getirilerinden de beslenmesini hedefliyor.

Bu yaklaşım, uzun yıllardır başarıyla uygulanan İskandinav ülkelerindeki devlet fonu modellerine benzetildi.

ERKEN EMEKLİLİK UYGULAMASI KALKIYOR

Pakette yer alan bir diğer önemli değişiklik ise erken emeklilik imkanlarının büyük ölçüde sona erdirilmesi.

Almanya'da uzun süredir uygulanan ve belirli şartları sağlayan kişilerin normal yaş sınırından önce emekli olmasına olanak tanıyan sistemin kaldırılması planlandı. Hükümet, iş gücü piyasasında daha uzun süre kalınmasını sağlayarak emeklilik fonu üzerindeki baskıyı azaltmayı amaçladığını açıkladı.

Ekonomistler, Almanya'da her yıl yüz binlerce kişinin iş gücü piyasasından erken ayrılmasının hem sosyal güvenlik sistemine hem de kronikleşen iş gücü açığına olumsuz etki yaptığını belirtti.

EMEKLİLİK YAŞI OTOMATİK OLARAK YÜKSELECEK

Reform paketinin belki de en tartışmalı maddesi emeklilik yaşının artık siyasi kararlarla değil, yaşam beklentisindeki değişime göre belirlenmesi olacak.

Yeni modelde ortalama yaşam süresi arttıkça emeklilik yaşı da otomatik olarak yükselecek.

Taslak çalışmaya göre yaşam beklentisindeki her 12 aylık artış için çalışanların yaklaşık 8 ay daha fazla çalışması öngörülüyor. Böylece sistem, nüfus yapısındaki değişimlere otomatik uyum sağlayabilecek.

Uzmanlar bu mekanizmanın Danimarka ve Hollanda gibi ülkelerde uygulanan modellere benzediğini ifade etti.

70 YAŞ ŞARTI "ŞİMDİLİK" YOK

Son aylarda Almanya'da en çok tartışılan konulardan biri emeklilik yaşının doğrudan 70'e çıkarılması olmuştu.

Ancak komisyonun önerisinde böyle bir rakam yer almadı.

Buna rağmen yaşam beklentisine bağlı otomatik artış sistemi nedeniyle emeklilik yaşının ilerleyen yıllarda fiilen 68, 69 ve hatta 70 yaş seviyelerine ulaşabileceği belirtildi.

Bu nedenle reform, "70 yaş emekliliğinin gecikmiş versiyonu" şeklinde yorumlandı.

BAKANLARDAN DESTEK MESAJI

Maliye Bakanı Lars Klingbeil son haftalarda yaptığı açıklamalarda zorunlu mesleki emeklilik ve sermaye destekli emeklilik modellerine açık destek verdi. Alman hükümeti, emeklilik sisteminin yalnızca devlet primlerine dayanmasının artık sürdürülebilir olmadığını belirtti.

Çalışma Bakanı Baerbel Bas da sistemin demografik gerçeklere uyarlanması gerektiğini belirterek reform tartışmalarına destek veren isimler arasında yer aldı.

AVRUPA İÇİN YENİ MODEL OLABİLİR

Almanya'nın karşı karşıya olduğu sorunlar yalnızca ülkeye özgü değil. İtalya, Fransa, İspanya ve birçok Avrupa ülkesi de yaşlanan nüfus nedeniyle benzer baskılarla karşı karşıya.

Bu nedenle Berlin'in hazırladığı reform paketi Avrupa genelinde yakından izleniyor.

Hükümet kaynaklarına göre Başbakan Friedrich Merz ve Maliye Bakanı Lars Klingbeil, komisyon raporunun açıklanmasının ardından düzenlemeleri hızla kabineden geçirerek parlamentonun temmuz ayındaki yaz tatiline girmesinden önce yasama sürecini başlatmayı hedefliyor. Reformun kabul edilmesi halinde Almanya, emeklilik sistemini otomatik nüfus uyarlaması ve devlet yatırım fonu modeliyle yeniden şekillendiren ilk büyük Avrupa ekonomilerinden biri olacak.