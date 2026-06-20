Merz’in Trump’a hediye ettiği forma Almanya’da alay konusu oldu! Gerçek sonradan ortaya çıktı

G7 Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Donald Trump’a verilen özel bir hediye, zirvenin ardından Almanya’da siyasi ve medyatik tartışmaların merkezine yerleşti. Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in Trump’a sunduğu, üzerinde “Trump” yazısı ve 47 numarası bulunan Almanya Milli Takımı formasıyla ilgili dikkat çekici ayrıntılar ortaya çıktı.

Alman basınında yer alan incelemelere göre, Trump’a takdim edilen forma temel olarak Almanya Futbol Federasyonu’nun (DFB) resmi iç saha formasıydı. Adidas tarafından satışa sunulan ve yaklaşık 150 euro değerindeki ürünün orijinal olduğu belirtilirken, tartışmanın odağını formanın sırt bölümünde yer alan isim ve numara baskısı oluşturdu.

BASKI KARAKTERLERİ UYUMLU DEĞİL

Formayı detaylı şekilde inceleyen gazeteciler, Trump için hazırlanan 47 numarasının milli takım oyuncularının resmi maç formalarında kullanılan baskı karakteriyle birebir örtüşmediğini tespit etti. Ayrıca orijinal baskılarda rakamların içerisinde bulunması gereken DFB logosunun yer almadığı, rakamların tasarımındaki beyaz çizgilerin de resmi versiyondan farklı olduğu belirtildi.

BAŞBAKANLIK'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Ortaya çıkan tartışmaların ardından Almanya Başbakanlığı konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, zirve programının yoğunluğu ve zaman kısıtlılığı nedeniyle formanın resmi kişiselleştirme işlemlerinin Adidas mağazasında gerçekleştirilemediği ifade edildi. Bu nedenle sırt kısmındaki isim ve numara baskısının başka bir noktada yaptırıldığı bildirildi.

GOLF SOPASI HEDİYE ETMİŞTİ

Trump’a verilen 47 numaralı forma, ABD Başkanı’nın ülkenin 47’nci başkanı olmasına gönderme yapıyordu. Hediye, Fransa’nın doğusunda, Cenevre Gölü kıyısındaki Evian-les-Bains kasabasında düzenlenen G7 Zirvesi sırasında takdim edilmişti.

Friedrich Merz daha önce de Beyaz Saray’a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Trump’a, Almanya’da doğan dedesine ait doğum belgesinin bir kopyasını ve özel tasarım bir golf sopasını hediye etmişti.

TRUMP'TAN BEKLENEN İLGİ GELMEDİ

Öte yandan G7 Zirvesi’nde formanın takdim edildiği anlar da Almanya’da ayrı bir tartışma başlattı. Bazı yorumcular, Merz’in hediye sunarken sergilediği tavrın gereğinden fazla samimi olduğu görüşünü savunurken, Trump’ın hediyeye beklenen ilgiyi göstermediğini öne sürdü. Söz konusu görüntüler, Alman kamuoyunun bir bölümünde Başbakan Merz’e yönelik eleştirilerin artmasına neden oldu.