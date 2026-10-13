Alman jetlerini havalandıran uçak kaçırma alarmında gerçek ortaya çıktı!

Almanya'nın Nürnberg Havalimanı, Corendon Airlines'a ait bir yolcu uçağından gelen acil durum sinyali nedeniyle geniş çaplı güvenlik operasyonuna sahne oldu. Yunanistan'ın Korfu Adası'ndan Nürnberg'e giden uçakta kaçırılma alarmı olarak bilinen 7500 kodunun devreye girmesi ve pilotlarla telsiz bağlantısının kesilmesi, Alman makamlarını harekete geçirdi. Hava Kuvvetleri'ne ait Eurofighter savaş uçakları yolcu uçağına eşlik ederken havalimanında uçuş operasyonları durduruldu.

ACİL DURUM KODU GÖNDERİLDİ

Olay, 13 Ekim'de Corendon Airlines'ın XR456 sefer sayılı uçuşunda yaşandı. Boeing 737-800 tipi uçak, Korfu'dan Nürnberg'e gerçekleştirdiği sefer sırasında acil durum kodu gönderdi. Alman basınında yer alan haberlere göre, sinyalin ardından uçakla radyo iletişimi kurulamadı. Bunun üzerine güvenlik prosedürleri devreye sokuldu ve savaş uçakları havalandı.

FlightRadar24 verilerine göre uçağın Nürnberg'e yerel saatle 12.16'da güvenli şekilde iniş yapması, alarmın sona ermesini sağlamadı. Polis ekipleri havalimanında geniş güvenlik önlemleri alırken terminal ve pist çevresindeki hareketlilik arttı. Özel müdahale birimlerinin de katıldığı operasyon kapsamında uçaktaki durum araştırıldı.

7500 KODU NEDEN GÖNDERİLDİ?

Havacılıkta kullanılan transponder kodlarından 7500, uçağın kaçırıldığını veya yasa dışı müdahaleye maruz kaldığını bildirmek için kullanılıyor. Ancak bu kodun gönderilmesi tek başına uçakta kaçırılma yaşandığını kanıtlamıyor.

Şirketin genel müdürlüğünden yapılan açıklamada XR456 sefer sayılı, 9H-CXD kuyruk tescilli Boeing 737-800 tipi uçağın, Hırvatistan hava sahasındayken radyo haberleşme sisteminde meydana gelen kısa süreli arıza nedeniyle 13 Ekim 2026'da saat 09.00 UTC'de acil durum kodu ilan ettiği bildirildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Durum anında takibe alınmış olup, araştırmalar ivedilikle başlatılmış ve tüm gerekli hazırlıklar yapılmıştır. Uçak Nürnberg Havalimanı’na güvenli bir şekilde iniş yapmıştır."

Şirket, uçuş boyunca yolcuların, mürettebatın ve uçağın herhangi bir tehlikeyle karşı karşıya kalmadığını da vurguladı.

HAVALİMANI KAPATILDI

Acil durumun ardından Nürnberg Havalimanı yönetimi, hava acil durumu nedeniyle uçuş operasyonlarının geçici olarak askıya alındığını duyurdu. Nürnberg'e iniş yapması beklenen bazı uçaklar Frankfurt, Memmingen, Stuttgart ve Münih havalimanlarına yönlendirildi.

Alman basınında yer alan bilgilere göre havalimanı yaklaşık bir saat kapalı kaldı. Polis kontrollerinin ardından herhangi bir tehlike bulunmadığı açıklandı ve uçuş faaliyetleri yeniden başladı. Olay nedeniyle bazı uçuşlarda gecikmeler yaşandı.

ALARMDAN ÖNCE İHA İHBARI YAPILMIŞTI

Nürnberg Havalimanı'ndaki güvenlik hareketliliğinin dikkat çeken bir diğer ayrıntısı ise aynı günün erken saatlerinde yapılan olası insansız hava aracı (İHA) ihbarları oldu.

Alman haber kaynaklarına göre gece saatlerinde üç pilot, havalimanı yakınlarında havada tanımlanamayan bir cisim gördüklerini bildirdi. Polis, hava trafik kontrolü ve havalimanı yönetimiyle koordineli şekilde arama başlatırken operasyona bir polis helikopteri de katıldı. Ancak yapılan aramalarda herhangi bir İHA bulunamadı.

Yetkililer, İHA ihbarları ile Corendon uçağındaki acil durum arasında bir bağlantı bulunduğunu doğrulamadı.