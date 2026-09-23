Ahmed Şara: Yakında Suriye'de yabancı askeri üsler olmayacak

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York’ta, Atlantic Council’ın Suriye Projesi kapsamında düzenlenen söyleşiye katıldı. Atlantic Council Orta Doğu Programları Kıdemli Üyesi Brett McGurk’un moderatörlüğündeki programda Şara; Suriye’nin geleceği, yeniden yapılanma, bölgesel ilişkiler, Kürtlerin hakları ve ülkedeki yabancı askeri varlıkla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

“KÜRTLER SURİYE TOPLUMUNUN BİR PARÇASIDIR”

Şara, Suriye’deki Kürtlerin haklarına ilişkin değerlendirmesinde, Kürtlerin ülke toplumunun bir parçası olduğunu söyledi. Şara, "Entegrasyon, belirli bir silahlı grupla ilgiliydi, Kürt toplumuyla değil. Bu ikisini birbirinden ayırmak çok önemli. Çünkü söz konusu silahlı grup, Kürt halkının tamamını temsil etmiyor" dedi.

Suriye Cumhurbaşkanlığı tarafından ocak ayında yayımlanan 13 No’lu kararnameyle Kürtlerin kültürel ve dilsel kimliği resmen tanınmıştı. Kararnamede Kürtçenin ulusal bir dil olarak kabul edilmesi ve Kürt nüfusun yoğun olduğu bölgelerde devlet ve özel okullarda öğretilmesine imkan sağlanması öngörülmüştü.

Şara, Suriye Eğitim Bakanlığı’nın kararın uygulanmasına yönelik mekanizma üzerinde çalıştığını söyledi.

“YAKIN GELECEKTE YABANCI ASKERİ ÜSLERE İHTİYAÇ YOK”

Suriye’deki yabancı askeri varlığa ilişkin de konuşan Şara, ülkesinin uzun vadede yabancı askeri üslere ihtiyaç duymaması gerektiğini söyledi.

Şara, “Yakın gelecekte Suriye’nin yabancı askeri üslere ihtiyacı yoktur” ifadelerini kullanarak, ülkedeki yabancı askeri varlığın hukuki bir çerçeveye dayanması ve Halk Meclisi tarafından onaylanması gerektiğini belirtti.

RUSYA’NIN ASKERİ VARLIĞI İKİ ÜSSE İNDİRİLDİ

Rusya’nın Suriye’deki askeri varlığına ilişkin de bilgi veren Şara, Şam yönetiminin göreve gelmesinin ardından Moskova ile görüşmeler yürütüldüğünü söyledi.

Şara’nın verdiği bilgiye göre, Rusya’nın Suriye’deki askeri varlığı yaklaşık 170 noktadan iki üsse indirildi. Kalan üslerin Suriye ordusunun eğitimi ve kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla kullanılmasına yönelik mutabakata varıldı.

Şara, bu üslerin başka ülkelere yönelik askeri operasyonlarda veya bu operasyonlara lojistik destek sağlamak amacıyla kullanılamayacağını ifade etti.

TÜRKİYE’NİN SURİYE’DEKİ ASKERİ VARLIĞI

Türkiye’nin Suriye’deki askeri varlığına da değinen Şara, Ankara’nın geçmişte sınır güvenliğine ilişkin kaygılar nedeniyle Suriye’nin kuzeybatısında askeri varlık bulundurduğunu söyledi.