Bölgeye monarşiyi uygun görüp Erdoğan'ı övmüştü! Barrack'ın Suriye Özel Temsilciliği bitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan övgüyle bahseden ve Antalya Diplomasi Forumu’nda bölgede 'işe yarayan tek modelin monarşi olduğunu' savunan ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın Suriye Özel Temsilciliği için görev süresi sona eriyor.

TOM BARRACK'IN GÖREV SÜRESİ DOLDU

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, X hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği görevini de yürüten Tom Barrack’ın "Suriye Özel Temsilcisi" unvanının süresinin dolduğunu ilan etti. Rubio, "Bu görevlendirme sona eriyor olsa da Trump yönetimi adına hem Suriye hem de Irak'ta önemli bir rol oynamaya devam edecek" dedi.

Rubio, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, “Büyükelçi Tom Barrak, Suriye’ye Özel Temsilcimiz olarak paha biçilmez bir rol oynamıştır. Bu unvanın süresi dolarken, Trump Yönetimi adına hem Suriye’de hem de Irak’ta lider bir rol oynamaya devam edecek; uzmanlığı, ilişkileri ve Amerika Önceliği gündemine dair anlayışı, büyük ülkemiz adına zaferler kazandırmaya devam edecektir.” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack, geçen sene Mayıs ayında Trump tarafından Suriye Özel Temsilcisi olarak atanmıştı.Barrack, Washington’ın Beşşar Esad sonrası Suriye stratejisinde kilit bir figür olarak öne çıktı.

Suriye Özel Temsilciliği döneminde Şam’a uygulanan yaptırımların esnetilmesi, IŞİD ile mücadelede ortaklık kurulması ve Türkiye ile Körfez ülkelerinin katılımıyla ülkenin yeniden imar edilmesi gibi kritik süreçleri yönetti. Bu dönemdeki en önemli hamlelerinden biri, Suriye yönetimi ile Kürt gruplar arasındaki müzakerelere ara buluculuk etmek oldu.

DİPLOMATİK KRİZ

Barrack'ın görev süresine diplomatik başarılar kadar imza attığı tartışmalar da damga vurdu. Lübnan’da gerçekleştirdiği bir basın toplantısında, gazetecilere yönelik "uygar davranmaları" gerektiği yönündeki çağrısı ve kullandığı "hayvani" ifadesi ülkede büyük bir infiale yol açtı.

Bunun yanı sıra, İsrail ile Lübnan arasında doğrudan müzakerelerin yapılması konusundaki ısrarcı tutumunu sürdürdü. Lübnan siyasetine yönelik, "Lübnan'ın siyasi kültürü inkar, konuyu saptırma ve sorumluluktan kaçma üzerine kurulu" şeklindeki sert eleştirisi ise yerel politikacılara üstten baktığı gerekçesiyle tepkilerin odağı olmasına neden oldu.

MONARŞİYİ SAVUNDU

Barrack, yaptığı bir konuşmada, "Orta Doğu'da işe yarayan tek şey, güçlü liderlik rejimleri oldu: Ya merhametli monarşiler ya da meşruti monarşi türü yapılar. Demokrasi pelerini giyen ve insan hakları adına üzerine gidilen ülkeler ise başarısız oldu" dedi.

Barrack'ın bölgede 'işe yarayan tek modelin monarşi olduğunu' savunmasına tepkiler peş peşe tepkiler geldi.