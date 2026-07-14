ABD-İran gerilimi bölgeye sıçradı: Husiler Suudi Arabistan'a saldırdı

İran yanlısı milislerle bağlantılı Sabreen Haber Ajansı, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'daki bir havalimanını hedef aldığını duyurdu. Ajansın haberine göre, Husilerin kontrolündeki Sanaa Havalimanı'na yönelik saldırının ardından Suudi Arabistan'daki Abha Havalimanı hedef alındı.

SABREEN: ABHA HAVALİMANI VURULDU

Sabreen Haber Ajansı'nın aktardığına göre, Husi güçleri Sanaa Havalimanı'na yönelik saldırıya misilleme olarak Suudi Arabistan'daki Abha Havalimanı'nı hipersonik füzelerle hedef aldı. Yemen basınındaki bir habere göre, Abha Havalimanı'nda füze saldırıları sonucu hasar meydana geldi.

SUUDİ SAVUNMA BAKANLIĞI: FÜZELER ENGELLENDİ

Suudi Savunma Bakanlığı, ülkenin güney bölgelerine yönelik Husi güçleri tarafından fırlatılan balistik füzelerin hava savunma sistemlerince önlendiğini duyurdu. Bakanlık açıklamasında, "Hava savunma sistemleri, Husiler tarafından fırlatılan balistik füzeleri önledi" ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU

ABD ile İran arasında anlaşmaya varılan mutabakat zaptının ABD tarafından bozulması ve akabinde İran'a yönelik saldırıların ardından bölgede gerilim yeniden yükseldi. Tahran ve Washington hükümetleri birbirini zaptı ihlal etmekle suçlarken, karşılıklı saldırılar devam ediyor. Bu kapsamda Yemen'deki Husiler kendilerine yapılan saldırının ardından ABD üslerinin bulunduğu Suudi Arabistan'ı hedef aldı. Yemen de Suudi Arabistan destekli Yemen hükümeti ve Husiler arasında da zaman zaman iç gerilimler yaşanıyor.