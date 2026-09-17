ABD, Filistin Devlet Başkanı Abbas'a vize vermedi! BM'ye video konferansla katılacak

ABD yönetimi, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın gelecek hafta New York’ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’na katılmak için yaptığı vize başvurusunu reddetti. Böylece Abbas’ın üst üste ikinci yıl BM Genel Kurulu’na ABD’den katılamaması kesinleşirken, Filistinli liderin konuşmasını video konferans yoluyla gerçekleştirmesi bekleniyor.

The Times of Israel’in bir ABD’li ve bir Filistinli yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Abbas’ın ofisine karar çarşamba günü bildirildi. Abbas’a eşlik etmesi planlanan çok sayıda Filistin Yönetimi yetkilisinin vize başvuruları da reddedildi.

"TERÖR" MADDESİ GEREKÇE GÖSTERİLDİ

Filistinli yetkililerden biri, kendisine gönderilen ret bildiriminde ABD Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası'nın 212(a)(3)(B) maddesine atıfta bulunulduğunu aktardı. Söz konusu madde, herhangi bir zamanda "terör faaliyetlerinde bulunan veya bir terör örgütüyle bağlantısı olan" kişilerin vize almasını engelliyor.

Ancak Abbas’ın başvurusunun da aynı madde kapsamında reddedilip reddedilmediği konusunda ilk aşamada netlik bulunmadığı bildirildi.

WASHINGTON GEREKÇESİNİ AÇIKLADI

ABD Dışişleri Bakanlığı ise bugün yaptığı açıklamada, Filistin Yönetimi ve Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) yetkililerine yönelik vize kısıtlamalarının uzatılacağını duyurdu.

Washington, kararın gerekçesi olarak Filistin Yönetimi ve FKÖ'nün ABD'ye verdikleri taahhütler doğrultusunda reform yapmamasını ve "barış umutlarını baltalayan faaliyetlerini" sürdürmesini gösterdi.

ABBAS'IN VİZE BAŞVURUSUNA DAİR BİLGİ VERİLMEDİ

ABD yönetimi ayrıca Filistin tarafının uluslararası kuruluşlarda İsrail'e karşı adımlar atması, tek taraflı Filistin devletinin tanınmasını ilerletmesi, terör suçlarından hüküm giyen kişilere yönelik ödemeler yapması ve şiddeti yücelten faaliyetlerde bulunmasını ABD yasalarına aykırı davranışlar arasında sıraladı.

Dışişleri Bakanlığı, açıklamasında Abbas’ın kişisel vize başvurusuna ilişkin ayrıntı vermedi. Ancak karar, Abbas ve beraberindeki Filistinli heyetin gelecek hafta New York’a giderek Genel Kurul çalışmalarına katılmasını engellemiş oldu.

VİDEO KONFERANSLA HİTAP EDECEK

Abbas’ın 24 Eylül’de BM Genel Kurulu’na hitap etmesi planlanıyordu. Filistinli liderin geçen yıl da ABD'nin vize vermemesi nedeniyle Genel Kurul'a şahsen katılmasına izin verilmemiş, bunun üzerine BM Genel Kurulu Abbas’ın video konferans yoluyla konuşma yapmasına imkan tanıyan özel bir karar almıştı.

Bu yıl da benzer bir yöntemin uygulanması bekleniyor. Filistin'in BM Misyonu, Abbas'ın Genel Kurul'a uzaktan hitap edebilmesi için gerekli karar tasarısını Genel Kurul gündemine sundu.

ÜST ÜSTE İKİNCİ KEZ OLACAK

ABD'nin geçen yılki vize kararının ardından Washington, Filistin Yönetimi'nin barış sürecinin önünü açmadığını savunmuş ancak o dönemde hangi somut adımların bu karara neden olduğunu ayrıntılı biçimde açıklamamıştı.

Washington yönetimi ile Ramallah arasındaki ilişkilerin gergin olduğu bir dönemde alınan son karar, Abbas'ın BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasını da doğrudan etkiledi. Böylece Filistin Devlet Başkanı, ikinci yıl üst üste dünyanın en önemli diplomatik platformlarından biri olarak kabul edilen BM Genel Kurulu'na New York'tan değil, video bağlantısı üzerinden seslenmek zorunda kalacak.