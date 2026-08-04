900 kiloluk bomba yerleşim yerine düştü! ABD ordusu İran'da yine sivilleri mi hedef aldı?

ABD ordusunun geçen hafta İran'ın Keşm Adası'na düzenlediği hava saldırılarıyla ilgili yeni iddialar gündeme geldi. New York Times'ın haberine göre, 30 Temmuz'da gerçekleştirilen operasyonda askeri hedef yerine sivil bir konut vuruldu ve aynı aileden üç kişi yaşamını yitirdi.

Haberde yer alan bilgilere göre ABD güçleri, Keşm Adası'ndaki Çah-Tangu Mahallesi'nde bulunan eve yaklaşık 900 kilogram ağırlığındaki Mark 84 tipi bomba attı. Patlamada anne, baba ve iki yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, çiftin diğer iki çocuğu saldırıdan sağ kurtuldu.

CENTCOM'DAN "KONUYU İNCELİYORUZ" AÇIKLAMASI

Olayın ardından açıklama yapan ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Sözcüsü Yüzbaşı Tim Hawkins, iddiaların farkında olduklarını belirterek, "Bu haberlerden haberdarız ve konuyu inceliyoruz. ABD ordusu sivilleri hiçbir zaman hedef almaz." ifadelerini kullandı.

New York Times ise kendi incelemesinde, bombalanan evin çevresinde askeri bir tesis bulunduğuna ilişkin herhangi bir kanıta ulaşamadığını aktardı. Gazete, yoğun nüfuslu bir yerleşim bölgesinde bu büyüklükte bir bombanın neden kullanıldığının henüz açıklığa kavuşmadığını vurguladı.

ÇOK SAYIDA KONUT HASAR ALDI

İranlı yetkililerin aktardığı bilgilere göre saldırının etkisi yalnızca hedef alınan evle sınırlı kalmadı. Patlamanın ardından çevredeki çok sayıda konut ağır hasar alarak kullanılamaz hale gelirken, kent dışında bulunan bazı depoların da saldırıda isabet aldığı bildirildi.

Keşm Adası'ndaki saldırıyla ilgili soru işaretleri sürerken, olayın uluslararası kamuoyunda yeni bir tartışma başlatması bekleniyor. ABD'nin incelemesinin sonucunda nasıl bir değerlendirme yapılacağı ve saldırının hedef seçimine ilişkin ayrıntıların açıklanıp açıklanmayacağı ise merak konusu.