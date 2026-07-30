Son Dakika | ABD İran'a saldırı başlattı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik askeri operasyonların başlatıldığını resmen duyurdu. CENTCOM'dan yapılan açıklamada, söz konusu saldırıların, bölgedeki ABD askeri varlığını hedef alan İran girişimlerine karşı "güçlü bir yanıt" niteliği taşıdığı vurgulandı, "İran'ın Ortadoğu'da konuşlu Amerikan kuvvetlerine saldırı girişimlerine karşı sert bir yanıt verilmektedir" ifadesine yer verildi.

AYRINTI PAYLAŞILMADI

Operasyonların kapsamına ilişkin ayrıntı paylaşılmazken, CENTCOM yetkilileri, saldırıların İran'ın bölgedeki saldırgan faaliyetlerini engellemeyi ve ABD askerlerine yönelik tehdidi bertaraf etmeyi amaçladığını belirtti.

SAVUNMA UNSURU OLARAK NİTELENDİRİLDİ

ABD'li yetkililer, saldırıların savunma amaçlı olduğunu ve bölgedeki Amerikan güçlerine yönelik her türlü tehdide karşı caydırıcılığı artırmayı hedeflediğini ifade etti. İran'ın olası bir karşılık verme ihtimaline karşı da hazırlıklı olunduğu bildirildi.

İRAN'DA PATLAMA SESLERİ

CENTCOM açıklaması ve bu açıklamaya yakın zamanda başlayan saldırıların ardından, İran basını ülkenin farklı bölgelerinde patlama sesleri duyulduğunu bildirdi.