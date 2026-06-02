6.2'lik deprem 4 ülkeyi ayağa kaldırdı! Avrupa gece yarısı sallandı

İtalya'nın güneybatı açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, Akdeniz ve Adriyatik havzasında geniş bir alanda hissedildi. Gece yarısı yaşanan sarsıntı dört ülkede hissedildi.

4 ÜLKE ETKİLENDİ

Merkez üssü Güney İtalya'daki Cosenza kentine bağlı Paola sahilinin yaklaşık 30 kilometre açığı olan deprem, yerel saatle 00.12'de meydana geldi. Yerin yaklaşık 250 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı yalnızca İtalya'da değil, Yunanistan, Arnavutluk ve Hırvatistan'da da hissedildi.

AKDENİZ'DE HAREKETLİLİK SÜRÜYOR

Depremin yaşandığı bölge son aylarda artan sismik hareketlilikle dikkat çekiyor. Aynı bölgede 10 Mart'ta 5.2, 21 Mart'ta ise 5.9 büyüklüğünde depremler kaydedilmişti. İtalyan haber ajansı ANSA'nın aktardığı bilgilere göre ilk belirlemelerde herhangi bir can veya mal kaybına ilişkin rapor kaydedilmedi.