6 Şubat’ın kahramanı 'Proteo’nun anısına gönderilmişti! 'Arkadaş' yıllar sonra geçit töreninde

6 Şubat depremlerinde Türkiye’de görev yaparken hayatını kaybeden Proteo’nun ardından Meksika’ya gönderilen Arkadaş, yıllar sonra büyümüş ve görev başında görüntülendi. Türkiye’nin hediye ettiği yavru köpek, Meksika ordusundaki eğitim sürecini tamamlayarak arama kurtarma köpeği oldu ve ülkenin Bağımsızlık Günü geçidinde yerini aldı.

Meksika’nın 16 Eylül’de düzenlenen Bağımsızlık Günü törenlerinde kameraların karşısına çıkan Arkadaş, artık küçük bir yavru değil, eğitimli bir görev köpeği olarak diğer askeri köpeklerle birlikte geçitte yürüdü.

PROTEO'NUN ANISINA MEKSİKA'YA GÖNDERİLDİ

Arkadaş’ın bu noktaya uzanan hikâyesi, 6 Şubat 2023’teki Kahramanmaraş merkezli depremlere dayanıyor. Meksika’nın Türkiye’ye gönderdiği arama kurtarma ekibinde görev alan Proteo, enkazlarda sürdürülen çalışmalar sırasında hayatını kaybetmişti.

Proteo’nun ölümünün ardından Türkiye, Meksika’ya onun anısını yaşatmak amacıyla bir Alman kurdu yavrusu gönderdi. Meksika’ya götürülen yavruya halkın katıldığı oylamayla “Arkadaş” adı verildi.

VENEZUELA DEPREMİ'NDE KURTARMA ÇALIŞMALARINA KATILDI

Türkiye’den henüz yavruyken gönderilen Arkadaş’ın eğitimini ise Proteo’nun eğitmeni Juan Carlos Villeda Márquez üstlendi. Meksika ordusunun eğitim merkezinde yetiştirilen Arkadaş, temel itaatin yanı sıra arama ve kurtarma konusunda da eğitim aldı.

Yıllar içerisinde büyüyen Arkadaş, eğitimini tamamlayarak Meksika ordusunda görev yapmaya başladı. Hatta Meksika’nın Ankara Büyükelçisi’nin açıklamasına göre Arkadaş, Haziran 2026’da Venezuela’da meydana gelen depremin ardından yürütülen arama kurtarma çalışmalarında da görev aldı.

GEÇİT TÖRENİNDE GÖRÜNTÜLENDİ

Arkadaş’ın Bağımsızlık Günü geçidinde görüntülenmesi, Proteo’nun ardından başlayan hikâyenin geldiği noktayı da ortaya koydu. Türkiye’den Meksika’ya bir yavru olarak gönderilen Arkadaş, bugün Proteo’nun izinden giden eğitimli bir arama kurtarma köpeği olarak görev yapıyor.