400 yıldır her gelen bir dal koyuyor: Yapmayanı büyük tehlike bekliyor

Danimarka'nın güneyindeki Nykøbing Falster kenti yakınlarındaki ormanda, kırık dallardan oluşan büyük bir yığın bulunuyor. İlk bakışta bahçe atığı sanılan bu yığının ardında 400 yıllık bir gelenek yatıyor.

"Stikhokken" yani "değnek yığını" adıyla bilinen bu nokta, ilk kez yaklaşık 150 yıl önce kayıtlara geçti. Yığının önünden geçen herkesin üzerine bir dal atması gerekiyor. Bu kuralı çiğneyenin, kötü ruhlu bir orman korucusunun hayaleti tarafından kovalanacağına inanılıyor.

ÖLDÜRÜLEN KORUCUNUN HAYALETİ

Geleneğin kökleri 1600'lerin ortasına uzanıyor. Anlatılana göre o dönemde bir kaçak avcı, tam bu noktada bir orman korucusunu öldürdü. Ancak köylüler korucudan nefret ettiği için cesedine düzgün bir defin yapmadı. Beden, orman zemininde çürümeye bırakıldı.

Kısa süre sonra korucunun hayaletinin ormanda dolaştığı söylentisi yayıldı. Köylüler, huzursuz ruhu bastırmak için cesedin üzerine dal yığmaya başladı. Efsaneye göre bugünkü yığın, kuşaklar boyunca eklenen dallarla aynı yığının kendisi.

ALTINDA İSKELET VAR MI?

Yığının altında gerçekten bir iskelet olup olmadığı bilinmiyor. Museum Lolland-Falster arkeoloğu ve müze müfettişi Marie Brinch, zeminin bugüne dek hiç kazılmadığını söylüyor.

Stikhokken yaklaşık üç metre yüksekliğinde. Alttaki dallar zamanla çürüyüp toprağa karışıyor. Ama sürekli yeni dallar eklendiği için yığın hiç küçülmüyor.

ORTA ÇAĞ'DAN KALMA BİR İNANÇ

Gelenek, kökleri büyü ve doğaüstüne dayanan çok daha eski bir folklora işaret ediyor. Bir dal atmak gibi basit bir hareketle kötü ruhlardan korunulabileceği inancı, Stikhokken'ın Orta Çağ'a hatta daha eski dönemlere uzandığını düşündürüyor. O çağlarda evleri, tarlaları ya da bütün köyleri görünmez güçlerden korumak için sunular adanırdı.

Benzer adetler Danimarka'nın başka bölgelerinde ve diğer İskandinav ülkelerinde de görülüyor. Batı Jutland'ın Vendsyssel bölgesinde "dal atma", İsveç'te ise "riskast" adı verilen yığınlar bulunuyor.

Bu hikayelerin ortak noktası, yığınların hep cinayet ya da intihar işlenen yerlerde yükselmiş olması. İsveç'te yığınların hayaletlere ve başıboş ruhlara karşı koruma sağladığına inanılırdı. Bir efsaneye göre yığınlar, en çok korkulan ruhların yani huzursuz çocuk ruhlarının yaklaşmasını bile engelliyordu.

Stikhokken, özel mülk olan Hyde Ormanı'nda, sık kullanılan bir patikanın hemen yanında duruyor. Yürüyüşçüler oradan hala geçiyor ve çoğu, yüzyıllık ritüele uyup yığına bir dal bırakıyor.