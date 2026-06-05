Gerçek Karayip Korsanları'nın gemileri bulundu

Karaasakal, Calico Jack ve Anne Bonny gibi efsanevi korsanların üs olarak kullandığı Bahamalar'ın başkenti Nassau'nun sularında ilk kez korsanlık çağına ait gemi batıkları gün yüzüne çıktı.

İngiliz sualtı arkeoloğu Dr. Sean Kingsley, Bahamalı uzman Dr. Michael Pateman ve yönetmen-kaşif Chris Atkins'in yönettiği New Providence Korsanları Seferi ekibi, askeri bölge ilan edilen liman sularında özel izinle kapsamlı bir sualtı araştırması yürüttü.

Ekip tarihi haritalar ve yerel dalgıçların ihbarlarını takip ederek boğa köpekbalıkları ve şiddetli gelgit akıntılarının hakim olduğu sularda dalışlarını tamamladı. Araştırmada toplam altı gemi enkazı tespit edildi.

Bunlardan üçünün Korsanlığın Altın Çağı olarak bilinen 1680-1730 dönemine ait olduğu kanıtlandı.

DEMİR TOPLAR, DÖNER SİLAHLAR VE BİLEME TAŞLARI

Limanın 35 kilometre doğusunda bulunan ilk kritik batık, açık denizde savaşmış zırhlı bir gemiye ait. Ahşap gövdesi tamamen çürümüş olan enkazda demir toplar, kurşun tüfek mermileri, kılıç bileme taşı ve gemi küpeştelerine monte edilen döner toplar çıkarıldı. Bu toplar yakın çatışmada düşman mürettebatına karşı kartuş mermi fırlatmak için kullanılıyordu.

YAKILMIŞ GÖVDE KİME AİT?

Limanın iç bölgesinde bulunan ikinci batık araştırmacıları en çok heyecanlandıran kalıntı oldu. Taş safra yığınının altında korunan ahşap omurganın 1700'lerin başında inşa edildiği ve birbirine ahşap çivilerle tutturulduğu anlaşıldı. Gövdenin su hattına kadar tamamen yakıldığı tespit edildi.

Araştırmacılar bu batığın tarihin en büyük deniz soygununu gerçekleştiren korsan Henry Avery'nin amiral gemisi Fancy olabileceği üzerinde duruyor. Korsanlar yağmaladıkları gemileri kanıtları yok etmek için yakmaları ile tanınıyor.

143 KİL PİPO KORSAN CUMHURİYETİNİN SONUNU ANLATIYOR

Üçüncü kritik saha eski köprünün altında, bir boğa köpekbalığının mesken tuttuğu alanda yer alıyor. Bu İngiliz ticaret gemisi batığında mutfak tuğlaları, halatlar, şarap şişeleri ve kumların arasından 143 adet kilden tütün piposu çıkarıldı.

1740'lara tarihlenen pipolarda İngiltere Kraliyet arması ve "Dieu et Mon Droit" (Tanrı ve Hakkım) sloganı bulunuyor. Araştırmacılara göre bu gemi, korsan cumhuriyetinin çökertilmesinden hemen sonra Nassau'nun yasal bir ticaret limanına dönüştüğünü kanıtlıyor.

HOLLYWOOD'UN CİLALI İMAJI GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Dr. Kingsley, Karayip Korsanları gibi Hollywood filmlerinin yarattığı romantik korsan imajının gerçeklikle örtüşmediğini vurguladı. Kingsley'e göre Nassau korsan yerleşimi lüks ve organize bir üs değil, az gelişmiş bir sınır kasabasıyla vahşi bir kamp alanının karışımıydı.

Ekonomik krizler ve Kraliyet Donanması'nın 1710'larda küçülmesiyle işsiz kalan denizciler, normal bir tüccar gemisindeki kazancın on katını vaat eden korsanlığa yönelmişti. Araştırmacılar bu altı batığın yalnızca buzdağının görünen kısmı olduğunu, liman tabanında henüz dokunulmamış onlarca korsan enkazının daha yatabileceğini belirtiyor.

Ekibin elde ettiği verilerle Nassau'nun 1715 yılındaki korsan kasabası görünümünün ilk gerçeğe uygun 3 boyutlu dijital rekonstrüksiyonu da hazırlandı.