361 çocuk, on binlerce görüntü... Finlandiya'yı sarsan cinsel istismar davası mahkemede

Finlandiya’da yüzlerce çocuğu kapsayan geniş çaplı internet kaynaklı cinsel suç soruşturması mahkemeye taşındı. Pirkanmaa Bölge Mahkemesi’nde görülmeye başlanan davada 28 yaşındaki bir erkek, 2019-2022 yılları arasında ülkenin farklı bölgelerinde yaşayan 361 erkek çocuğa yönelik cinsel suç işlemekle suçlanıyor.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN İLETİŞİM KURDU

Dosyada yer alan mağdurların olayların gerçekleştiği dönemde 9 ile 15 yaşları arasında oldukları belirtildi. Savcılığın iddiasına göre sanık, çocuklarla çoğunlukla Snapchat üzerinden iletişim kurdu. Bazı görüşmelerde kendisini genç bir kadın gibi tanıttığı öne sürülen sanığın, çocuklardan cinsel içerikli fotoğraf ve videolar göndermelerini istediği iddia edildi.

Yetkililer, soruşturma kapsamında sanığın mağdurlarla fiziksel olarak buluştuğuna ilişkin bir tespit bulunmadığını bildirdi. Davadaki suçlamaların internet üzerinden gerçekleştirildiği öne sürülen eylemlere dayandığı kaydedildi.

TELEFONUNDAKİ GÖRÜNTÜLER SORUŞTURMAYI BÜYÜTTÜ

Soruşturmanın kapsamı, sanığın cep telefonunun daha önce yürütülen farklı bir soruşturma kapsamında polis tarafından ele geçirilmesinin ardından genişledi. Telefon üzerinde yapılan incelemede çocuk ve gençlere ait on binlerce cinsel içerikli fotoğraf ve video bulunduğu belirtildi.

Polis ekiplerinin dijital materyalleri yıllar boyunca incelemesi sonucunda yüzlerce çocuğun kimliği tespit edildi. Soruşturmanın ilk aşamalarında ise olası mağdur sayısının 900'e kadar çıkabileceği değerlendirildi. Buna karşın yaklaşık 530 potansiyel mağdurun kimliği henüz belirlenemedi.

ÇOK SAYIDA SUÇLAMA YAPILDI

Finlandiya Savcılık Kurumu, haziran ayında yaptığı açıklamayla dava kapsamında 361 mağdurun bulunduğunu duyurdu. Dosya kapsamında sanık hakkında ağırlaştırılmış çocuğun cinsel istismarı, çocuğun cinsel istismarı ve çocukları cinsel içerikli biçimde gösteren görüntülerin ağırlaştırılmış şekilde yayılması da dahil olmak üzere çok sayıda suçlama yöneltildi.

Savcılık ayrıca üç ayrı dosyada kovuşturma yapılmasına gerek olmadığına karar verdi.

SUÇLAMALARIN BÜYÜK BÖLÜMÜNÜ KABUL ETTİ

Sanığın polis sorgusu sırasında eylemlerinin önemli bir bölümünü kabul ettiği bildirildi. Davanın ilk duruşmasında savunma tarafı da suçlamalarda anlatılan olayların yaklaşık yüzde 90'ının sanık tarafından esas itibarıyla kabul edildiğini açıkladı.

Mahkemenin ilk günkü genel sunumu kamuya açık gerçekleştirildi. Ancak mağdurların çocuk olması ve dosyanın hassas niteliği nedeniyle suçlamaların ayrıntılarının ele alınacağı sonraki duruşmaların kapalı yapılmasına karar verildi. Dava kapsamında hazırlanan belgelerin de gizli tutulacağı belirtildi.

YARGILAMA AYLARCA SÜRECEK

Mağdur sayısının yüksekliği ve dosyanın kapsamı nedeniyle davanın uzun sürmesi bekleniyor. Pirkanmaa Bölge Mahkemesi tarafından yaklaşık 45 duruşma günü planlandı. Yargılamanın en az 2026 yılının sonuna kadar devam edeceği bildirildi.

Savcılık, sanık için uygulanabilecek en yüksek birleşik ceza kapsamında 13 yıla kadar hapis cezası talep ediyor.