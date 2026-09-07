2 yaşındaki oğlunu öldürüp intihara kalkıştı! Komşusu eve girince dehşeti yaşadı

ABD'nin Illinois eyaletinde kan donduran bir olay yaşandı. Frankfort kentinde yaşayan 40 yaşındaki Corie Walsh, 2 yaşındaki oğlu Barrett Walsh'ı öldürmekle suçlandı. Küçük çocuğun, evin bodrumunda boynuna ip geçirilmiş ve ayakları yere değmeyecek şekilde asılı halde bulunduğu belirtildi.

Mahkeme belgelerine göre, Walsh'ın kadın komşusu Salı günü saat 16.00 sıralarında evin bodrumunda çocuğu fark etti. Komşu, Barrett'ın boynundaki bağı çıkararak çocuğu yere indirdi ve 112'yi ararken kalp masajı yapmaya başladı. Hastaneye kaldırılan 2 yaşındaki çocuk, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

KOMŞUSU KURTARMAYA ÇALIŞTI

Komşunun ardından evin üst katına çıktığı ve Walsh'ı küvette, elindeki bıçakla kendisine zarar verirken bulduğu aktarıldı. Walsh'ın bileklerinde ve uyluğunda kesikler olduğu, komşunun bıçağı elinden alarak lavaboya attığı ve yarasına havluyla müdahale ettiği kaydedildi. Walsh'ın ise komşusuna, intihar etmeye çalıştığı için bıçağın neden elinden alındığını sorduğu belirtildi.

OĞLUNA "ŞEYTAN" DEMİŞ

Polisle hastanede konuşan Walsh'ın, oğlunun ölümüne ilişkin olayları anlattığı ve savcılığın bu ifadelerin olay yerindeki bulgularla örtüştüğünü belirttiği ifade edildi. Walsh'ın daha önce küçük Barrett'ı "Deccal" ve "şeytan" olarak nitelendirdiği de mahkeme belgelerine yansıdı.

Walsh'ın avukatı Andrea Lyon ise müvekkilinin olay sırasında psikotik bir nöbet geçirdiğini savundu. Lyon, ailenin yaşanan olay nedeniyle büyük bir yıkım içinde olduğunu belirterek, olayın tüm yönleriyle araştırılmasının önemine dikkat çekti.

LINDSAY CLANCY DAVASINDAN BAHSETMİŞ

Olayın, Massachusetts'te üç çocuğunu öldürmekle suçlanan Lindsay Clancy'nin davasının sonuçlandığı günlerin hemen ardından yaşanması dikkat çekti. Clancy, çocuklarını egzersiz bantlarıyla boğmakla suçlanmış, savunması ise doğum sonrası psikoz nedeniyle cezai sorumluluğunun bulunmadığını ileri sürmüştü.

Altı haftadan uzun süren Clancy davasında jüri, sanığın suçlu olup olmadığı konusunda uzlaşamayınca geçtiğimiz cuma günü mistrial (jürinin karara varamaması nedeniyle davanın sonuçsuz kalması) kararı verilmişti. Walsh'ın da Clancy davasıyla yakından ilgilendiği ve oğlunu öldürmeden yalnızca birkaç saat önce dava hakkında konuştuğu öne sürüldü.