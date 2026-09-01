1833'ten beri böyle sıcak görülmedi! Bir anda yükseldi

Belçika Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü (RMI), ülkede kayıtların tutulmaya başlanmasından bu yana en sıcak yaz mevsiminin geride bırakıldığını açıkladı.

RMI tarafından yapılan açıklamada, ülkede sıcaklıkların 16 Haziran’a kadar mevsim normallerinin altında kaldığı, bu tarihten itibaren ise sıcaklık değerlerinde hızlı bir yükseliş yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, ülkede sıcaklık kayıtlarının tutulduğu 1833 yılından bu yana ilk kez yaz mevsimi ortalama sıcaklığının 20 santigrat derecenin üzerine çıktığı belirtildi. Böylece Belçika’nın en sıcak yazını yaşadığı ifade edilirken, önceki rekorun 2018 yılında ölçülen 19,9 derece olduğu hatırlatıldı.

“EN UZUN VE ŞİDDETLİ” SICAK HAVA DALGASI

Açıklamada, yaz mevsimi boyunca Belçika’da üç ayrı sıcak hava dalgasının etkili olduğu belirtildi. Bunlardan 17-28 Haziran tarihleri arasında görülen ilk sıcak hava dalgasının, sezonun “en uzun ve şiddetli” sıcak hava dalgası olduğu kaydedildi. (AA)