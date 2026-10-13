16 yaşındaki kız çocuğuna tacizle suçlanan robot gözaltına alındı!

Almanya'nın Köln kentinde yaşanan olay, insansı robotların kamusal alanlarda nasıl kullanılacağına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Kent merkezinde bir fast-food restoranının önünde bulunan 16 yaşındaki kız çocuğuna yaklaşık 1,2 metre boyundaki bir robotun fiziksel temasta bulunduğu ve cinsel çağrışımlı hareketler yaptığı iddia edildi. Olayın, robotun sahibi olduğu belirtilen 16 yaşındaki genç ile 19 yaşındaki arkadaşının sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayın sırasında kaydedildiği bildirildi.

Köln polisi tarafından yapılan açıklamaya göre olay, 10 Ekim Cumartesi gecesi saat 23.45 ile gece yarısı arasında, Palmstraße ve Hohenzollernring caddelerinin kesişimindeki bir fast-food restoranının önünde meydana geldi. İki arkadaşıyla birlikte bulunan genç kızın arkasından yaklaşan kırmızı ve altın sarısı robotun, kızın kalçasına dokunduğu ve vücuduna doğru itme hareketleri yaptığı öne sürüldü.

O ANLARI CANLI YAYINLADILAR

Polisin açıklamasında, robotun 16 yaşındaki sahibi ile yanındaki 19 yaşındaki kişinin yaşananları kayda aldığı, sosyal medya üzerinden canlı yayımladığı ve yayın sırasında olay hakkında yorum yaptığı belirtildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde robotun genç kıza doğru hareket ettiği, vücudunu ona yasladığı ve kızın çığlık atarak uzaklaştığı görüldü.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüphelilere kısa süre sonra Magnusstraße ile Hohenzollernring caddelerinin kesişiminde ulaştı. Yaklaşık 1,2 metre boyundaki robot ise şüphelilerden birine ait Volkswagen marka otomobilin bagajında bulundu. Wegberg kentinden geldiği belirtilen 16 yaşındaki sahibinin, cihazı polisle karşılaşmadan önce bagaja yerleştirdiği bildirildi.

ROBOTUN HAREKETLERİ KİM TARAFINDAN KONTROL EDİLDİ?

Polis, soruşturma kapsamında robot ile şüphelilere ait iki cep telefonuna el koydu. Kriminal polis birimi, cihazın olay sırasında nasıl çalıştığını ve hareketlerinin bir kişi tarafından bilinçli şekilde yönlendirilip yönlendirilmediğini belirlemeye çalışıyor.

Alman makamları, soruşturmanın cinsel içerikli hakaret şüphesi kapsamında yürütüldüğünü açıkladı. Robotun kendi kendine mi hareket ettiği yoksa uzaktan kumandayla mı yönlendirildiği henüz kesinlik kazanmadı.

SORUŞTURMANIN ODAĞINDA İNSAN MÜDAHALESİ VAR

Alman basınında yer alan haberlerde, olayda kullanılan cihazın insansı robot görünümünde olduğu ve uzaktan kontrol edilme ihtimalinin araştırıldığı aktarıldı. Ancak robotun o geceki hareketlerini hangi sistemin yönettiğine ilişkin henüz kesinleşmiş bir bulgu açıklanmadı.

Olay, yalnızca robotun davranışlarıyla değil, teknolojinin insanları rahatsız etmek veya taciz etmek amacıyla kullanılması ihtimaliyle de gündeme geldi. Polis incelemesi, hareketlerin teknik arızadan mı yoksa bilinçli müdahaleden mi kaynaklandığının aydınlatılmasına odaklanıyor.