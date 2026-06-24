12 yıl süren esaret sona erdi! Anne ve 5 çocuğu hapsedilmiş halde bulundu

Pakistan’ın Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Bara bölgesinde yaşanan olay, bir çocuğun gizlice evden ayrılıp yetkililere ulaşmasıyla gün yüzüne çıktı. İhbar üzerine bölgeye operasyon düzenleyen polis ekipleri, Fransız vatandaşı Sylvie Yasmina ile birlikte beş çocuğunu, son derece sağlıksız ve dar bir odada bulundu.

Yetkililer, aile bireylerinin üzerinde darp izlerine rastlandığını ve uzun süredir kötü yaşam koşullarına maruz kaldıklarının değerlendirildiğini açıkladı. İlk bulgulara göre aile, 2014 yılında Avustralya’dan Pakistan’a taşındıktan sonra fiilen eve kapatıldı ve dış dünyayla tüm bağlantısı kesildi.

DIŞ DÜNYADAN İZOLE EDİLDİ

Polis kaynakları, Fransız kadının ifadesine dayanarak, kendisinin ve çocuklarının yıllar boyunca hem fiziksel hem de psikolojik şiddete maruz kaldığını, dışarı çıkmalarına ve kimseyle iletişim kurmalarına izin verilmediğini aktardı. Kadının, iki büyük çocuğun eğitimine devam edemediğini, Pakistan’da doğan üç küçük çocuğun ise hiç okula gitmediğini söylediği belirtildi.

Aile reisi olduğu belirtilen ve kimliği açıklanmayan Pakistan vatandaşı şüphelinin, Yasmina ile 2003 yılında Avustralya’da tanıştığı ve çiftin o tarihte evlendiği kaydedildi. Ailenin 2014’te iki çocukla birlikte Pakistan’a taşındığı, ardından uzun yıllar boyunca dış dünyadan tamamen koparıldığı ifade edildi.

SIĞINMA EVİNE YERLEŞTİRİLDİ

Yasmina’nın polis ifadesinde “Özgürlüğümüz elimizden alındı, sürekli baskı ve şiddet altındaydık” dediği, yaşadıkları ortamı ise “umutsuzluk ve korku” olarak tanımladığı aktarıldı.

Fransız kadın ve çocukların şu anda Peşaver’de bir kadın sığınma evine yerleştirildiği, sağlık ve güvenlik kontrollerinin sürdüğü bildirildi. Ailenin ilerleyen süreçte Fransa’ya dönmesinin planlandığı belirtilirken, şüpheli hakkında geniş çaplı soruşturma başlatıldı.