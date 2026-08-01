118 yıl önce Ege'nin gizemli adasında bulundu: 3 bin yıllık tableti kimse çözemedi

Arkeologların 1908 yılında Girit adasında bulduğu ve M.Ö. 17. yüzyıla tarihlenen Phaistos Diski, üzerindeki çözülemeyen semboller ve benzersiz baskı tekniğiyle bilim dünyasında büyük merak uyandırmaya devam ediyor.

İtalyan arkeolog Luigi Pernier ve ekibi, Güney Girit'teki Minos Phaistos Sarayı kazılarında 3 Temmuz 1908 tarihinde benzersiz bir nesne çıkardı. 16 santimetre genişliğindeki kil disk, üzerindeki spiral biçimli sembollerle dikkatleri üstüne çekti.

Araştırmacılar, diskteki sembollerin nemli kile elle kazınmak yerine 45 farklı mühür bastırılarak işlendiği saptandı. Bu bulgu, Gutenberg'in matbaasından tam 3 bin yıl önce hareketli harf teknolojisinin kullanıldığını kanıtlıyor.

ÜZERİNDEKİ YAZI DEŞİFRE EDİLEMİYOR

Diskin iki yüzünde toplam 240 sembol yer alıyor. Ancak aynı yazı diline ait ikincil bir kaynak bulunamadığı için metin deşifre edilemiyor. Araştırmacılar diskin dini bir metin, ilahi, takvim veya antik bir oyun olabileceğini değerlendiriyor. 2014 yılında iki dilbilimci metnin Minos anne tanrıçasına yazılmış bir dua olduğunu savundu. Ancak somut bir kanıt sunulamadığı için bu tez bilim dünyasında kabul görmedi.

SAHTE Mİ GERÇEK Mİ TARTIŞMASI

Amerikalı tarihçi Jerome Eisenberg 2008 yılında diskin sahte olduğunu iddia etti. Eisenberg, kazı başkanı Pernier'in diğer arkeologlarla rekabet etmek için bu nesneyi ürettirdiğini savundu. Nesneye henüz bir yaş analizi yapılmadı. Ancak Phaistos'ta sonradan bulunan damgalı çömleklerdeki benzer motifler, diskin otantik olduğunu güçlü bir şekilde destekliyor.

Söz konusu antik eser günümüzde Kandiye Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor.