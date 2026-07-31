İlk insanların sanat eserleri 40 bin yıl sonra bulundu: Tarihin en eskilerinden

Almanya'daki Hohle Fels mağarasında yapılan kazılarda 40 bin yıllık mamut fildişinden oyulmuş iki yeni kuş figürü keşfedildi. Tübingen Üniversitesi araştırmacılarının gün yüzüne çıkardığı tırnak büyüklüğündeki eserler, ilk insanların şaşırtıcı seviyedeki sanatsal yeteneğini gözler önüne serdi.

MİNİK FİGÜRLERDE DEŞİFRE EDİLEN DETAYLAR

Arkeologlar, Almanya'da yer alan Hohle Fels mağarasındaki katmanlarda yürüttükleri çalışmalarda aralarında 1,5 metre mesafe bulunan iki minik fildişi heykelcik tespit etti. Aurignacian dönemi katmanında bulunan eserlerin 40 bin yıl öncesine ait olduğu saptandı.

Eserlerden birinin kuluçkaya yatmış bir kar tavuğunu, diğerinin ise kanatları açık halde uçan veya kur yapan bir kuşu simgelediği belirlendi. Buluntular, Buz Çağı insanının doğayı ne kadar ince ayrıntılarla gözlemlediğini kanıtladı.

"EN ERKEN SANATÇILAR YETENEKLİ OYMACILARDI"

Kazı direktörü Nicholas Conard, "Figürler, en erken sanatçıların minyatür formda hassas motifleri tasvir edebilen yetenekli fildişi oymacıları olduğunu gösteriyor" diyerek bulgunun önemine dikkat çekti.

Eserlerin sıradan çizimler olmadığını belirten Nicholas Conard, "Oymalar son derece stilize değil; aksine birçok spesifik ve özgün detay içeriyor. Sanatçı, kuşun ne tür olduğunu ve ne yapıyor olabileceğini düşünmemize olanak tanıyan detaylı gözlemleri kaydetmiş" ifadelerini kullandı.

FLÜTLER VE SİHRİ SİMGELİYOR

Tarih Öncesi ve Buz Çağı Sanatı Müzesi Genel Müdürü Stefanie Kölbl, bölgedeki kuş varlığının ilk insanlar için taşıdığı anlamı aktardı. Stefanie Kölbl, "Bölgemiz ve coğrafyamız her zaman çok çeşitli kuş türlerine ev sahipliği yapmıştır. Kuşların sesleri uyarı niteliğindeydi ve bölge sakinleri, büyülü sesler çıkaran flütler yapmak için sıklıkla onların içi boş kemiklerini ve hatta mamut fildişlerini kullanırdı" değerlendirmesinde bulundu.

Buz Çağı'na ait bu nadide eserler, 4 Nisan 2027 tarihine kadar Blaubeuren kentindeki müzede sergilenecek.