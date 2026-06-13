1 milyon plastik şişeyle şato yaptı, 120 ev daha yapıp köy kuracak

Robert Bezeau, 2009 yılında Montreal'in soğuğundan kaçarak Panama'nın Bocas del Toro bölgesindeki Isla Colón adasına yerleşti. Ancak bölgede turizmin hızla büyümesi, yerel temizlik kapasitesini aşan bir plastik şişe krizini de beraberinde getirdi.

Bezeau bu soruna kalıcı bir çözüm arayışına girdi. 2012'de kurduğu Bocas Geri Dönüşüm Programı kapsamında haftada iki kez kamyonlarla kasabayı dolaşarak atık PET şişeleri toplamaya başladı. Yaklaşık bir buçuk yılda biriktirilen şişe sayısı 1 milyonu geçti.

ŞİŞEDEN İNŞAATA

Bezeau'nun geliştirdiği yöntemde şişeler, içleri hava dolu ve bütün halde çelik kafeslere sıkıştırıldıktan sonra üzerleri 2,5 santimetrelik çimento tabakasıyla kaplanıyor. Tropikal iklimde sıcaklığın 35 dereceye ulaştığı adada, şişelerin içindeki hava doğal bir ısı yalıtımı işlevi görüyor.

83 dönümlük ormanlık arazide kurulan "Plastik Şişe Köyü"nde 120 ev ve arsanın inşası planlanıyor.

GUİNNESS REKORU KIRAN ŞATO

Projenin simgesi haline gelen "Castillo Inspiración" (İlham Şatosu), 2017'de yaklaşık 40 bin şişeyle inşa edildi. 14 metre yüksekliğinde ve dört katlı yapıda dört misafir odası bulunuyor. Şato Guinness Rekorlar Kitabı'na da girdi.

2021'de şatoya 10 bin şişeyle yapılan zindan bölümü eklendi. Altı hücreden oluşan bölüm aynı anda 16 konuk ağırlayabiliyor.

"BİR KEZ KULLAN, BİR ÖMÜR BOYU KİRLET"

Bezeau, projesinin felsefesini Vice'a şu sözlerle anlattı: "Bir şişe mağaza rafındayken henüz gezegen için bir tehdit değildir ama birisi onu satın alıp, bir kez kullanıp çöpe attığında bir tehdit haline gelir."

Köy bugün yalnızca ekolojik bir yerleşim yeri olarak kalmıyor. Şato ve zindan gibi yapılar uluslararası medyanın ilgisini çekerek bölgeyi ekoturizm ve çevre eğitiminin buluştuğu küresel bir ilgi odağına dönüştürdü.