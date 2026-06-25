Musk'tan yeni haber: İnsanlar düşünceleriyle iletişim kuracaklar

Elon Musk'ın bir sonraki fütüristik hedefi, insanlarla yalnızca düşünceler aracılığıyla iletişim kurmaktır. Telepati yakında gerçek olacak mı? Elon Musk'ın yeni bir fikri tam da bunu vaat ediyor gibi görünüyor: İnsanlar, Neuralink'in yardımıyla, bu yılın başlarında kelimeler veya jestler kullanmadan birbirleriyle iletişim kurabilecekler.

2026'da İlk Gösterim Hedefi

Elon Musk'ın X konferansında, insanlar arasında doğrudan bilgi iletiminin ilk gösteriminin 2026'da gerçekleşebileceğini duyurmasının ardından Neuralink teknolojisi bir kez daha tartışmaların merkezine oturdu. Bu konsept, insanların alışılagelmiş iletişim yöntemleri olan konuşma, metin veya jestler yerine, beyin-bilgisayar arayüzü yardımıyla iletişim kurmasını öngörüyor.

İletişimde Evrimsel Sıçrama ve Bant Genişliği

Tesla'nın yapay zekadan sorumlu mühendislerinden Yun-Ta Tsai'ye bu fikri açıklarken, "İnsan etkileşimi genellikle bilgi işlem kaynaklarından ziyade ağ bant genişliğiyle sınırlıdır. Bu nedenle, bir sonraki evrimsel sıçrama, yüksek gecikmeli kodlayıcı-kod çözücü döngüsünü atlayarak, gecikme alanında doğrudan iletişim olacaktır" dedi.

Esasen bu, insanların minimum gecikmeyle düşüncelerini paylaşabilecekleri telepatik bir iletişim biçimidir. Teorik olarak, bu tür bir teknoloji, dijital ortamda insanlar arasındaki iş birliğini hızlandırabilir ve iletişim biçimini değiştirebilir.

"Telepati" ve "Telekinezi" Markaları Tescillendi

Geçtiğimiz yıl, Elon Musk'ın kurucu ortaklarından olduğu Neuralink, felçli kişilerin düşünceleriyle telefon ve bilgisayarları kontrol etmelerini sağlayan beyin implantı için "Telepati" ve "Telekinezi" markalarının tescili için başvuruda bulundu.

İnsan İletişiminde Yeni Bir Devrim

Elektrikli otomobiller, uydu interneti ve yeniden kullanılabilir roketlerden sonra, Elon Musk görünüşe göre insan iletişiminde bir devrim hayal ediyor.