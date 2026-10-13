Milyonlarca Windows bilgisayar güncelleme desteğini kaybedebilir

Microsoft, güncelleme hizmetlerini destekleyen eski şifreleme anahtarlarının yakın zamanda toplu olarak devre dışı bırakılacağı konusunda BT uzmanlarını uyardı. Eski kök sertifikaların 15 yıllık destek süresinin Mayıs ve Haziran 2027 tarihlerinde dolmasıyla birlikte bu durum, dünya genelinde milyonlarca bilgisayarı doğrudan etkileyecek.

Resmi bültenlerde belirtildiği üzere, bir işletim sistemi 2026 yazında yayınlanan kümülatif güvenlik yamalarını almamışsa, standart hizmet kanalları üzerinden gelecekteki güncellemeleri indirmesi tamamen engellenecektir.

Risk Altındaki Sistemler ve Son Tarihler

Bu süreçte kurumsal ve özel platformlar ciddi bir risk altındadır. Windows Server 2016, Windows Server 2019 ve Windows 10 Enterprise LTSC 2019 gibi sistemlerin en geç 17 Mayıs 2027 tarihine kadar zorunlu güncellemeleri tamamlamış olması gerekmektedir. Windows 10’un daha yeni sürümleri, Windows Server 2022 ve Windows 11’in eski sürümleri için belirlenmiş kritik son tarih ise 19 Haziran 2027’dir. Yeni güvenlik bileşenleri temel altyapılarına zaten entegre edilmiş olan güncel işletim sistemleri ise bu durumdan etkilenmeyerek otomatik olarak korunacaktır.

Heise-Newsticker’ın aktardığı bilgilere göre, belirlenen son tarihler geçildikten sonra gerekli düzeltmeleri barındırmayan bilgisayarlar Microsoft sunucularıyla doğrudan bağlantısını kaybedecektir. Bu durum gerçekleştiğinde alternatif bir çözüm olarak sistem yöneticilerinin, güncelleme dosyalarını resmi web kataloğundan manuel olarak indirmeleri ya da bu yamaları kurumsal WSUS