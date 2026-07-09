Milyonlarca WhatsApp kullanıcısını ilgilendiren özellik yolda

WhatsApp kullanıcıların rehberindeki kişilerin doğum günlerini kaçırmaması için yeni bir özellik geliştiriyor. Android sürümü için hazırlanan sistem, uygulamanın yasal düzenlemeler kapsamında topladığı tarihi verilerini kullanarak Yaklaşan doğum günlerini uygulama içinden bildirecek.



Geliştirilme aşamasındaki özellikle birlikte kullanıcılar, rehberinde kayıtlı kişilerin doğum günleri yaklaştığında otomatik bildirim alacak. Bununla birlikte doğum günü Yaklaşan kişilerin tek bir ekranda görüntülenebileceği özel pencerenin de olması planlanıyor.

SİSTEMDE DOĞUM TARİHİNİN OLMASI ŞART

WhatsApp daha önce de ABD’deki yaş doğrulama düzenlemelerine uyum kapsamında kullanıcılardan doğum yılı bilgisi istemeye başlamıştı. İlk etapta yalnızca yasal zorunluluklar için kullanılan bu veriler, yeni özellikle birlikte kullanıcı deneyimini geliştirecek şekilde değerlendirilecek. Özelliğin çalışabilmesi için rehberinizde olan kişilerin doğum tarihlerini WhatsApp ile paylaşmış olması gerekiyor.

Sistemde doğum tarihi bilgisi bulunmayan kullanıcılar için herhangi bir bildirim gönderilmeyecek. Başka bir deyişle özelliğin etkin olarak kullanılabilmesi kullanıcıların doğum tarihi bilgilerini paylaşma oranına bağlı olacak. Geliştirilen bu özellik sayesinde doğum günlerini unutmak imkansız hale gelecek.

Özellik henüz geliştirilme aşamasında olduğundan dolayı beta kullanıcılarının kullanımına sunulmadı. Kullanıcı deneyimini iyileştirmek için peş peşe yeni özellikler geliştiren WhatsAp’ın bir sonraki hamlesi merak ediliyor.