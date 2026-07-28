Bu tarihte gözünüzü gökyüzünden ayırmayın! Gökyüzünde "ateş topları" görülebilecek

Temmuz ayinin son günlerinde gökyüzü izlemeyi sevenleri dikkat çekici bir doğa olayı bekliyor. Güney Delta Aquariidleri ile Alfa Capricornidleri meteor yağmurları 30 Temmuz gecesi ile 31 Temmuz sabahı arasında aynı anda en yoğun seviyesine ulaşacak.

SAATTE 25 METEORA KADAR GÖRÜLEBİLECEK

İki meteor yağmuru arasında daha yoğun olan Güney Delta Aquariidleri, ışık kirliliğinin bulunmadığı karanlık bölgelerde saatte yaklaşık 20 ila 25 meteorun gözlemlenmesine imkan tanıyor. Bu meteorlar, gökyüzünde kısa süreli ve hızlı ışık izleri oluşturarak beliriyor.

Bu yıl zirve döneminin dolunayın hemen sonrasına denk gelmesi nedeniyle Ay’ın parlaklığı, daha sönük meteorların seçilmesini zorlaştıracak. Buna rağmen parlak meteorların çıplak gözle rahatlıkla görülebileceği belirtiliyor.

Aynı tarihlerde Alfa Capricornidleri meteor yağmuru ise sayacı daha az göktaşı üretmesine karşın oluşturduğu parlak görüntülerle etkileyici bir görsel şölen oluşturacak.

Atmosfere giriş sırasında yoğun ışık saçan ve “ ateş topu” olarak adlandırılan bu meteorlar, birkaç saniye boyunca gökyüzünde görülebiliyor ve geride renkli izler bırakıyor. Meteor yağmurlarını izlemek isteyenlerin teleskop ya da dürbün kullanması gerekmiyor. Uzmanlar bu ekipmanların görüş alanını daralttığını belirterek en verimli gözlemin çıplak gözle yapılabileceğini vurguluyor. Meteor yağmurlarını izlemek için en uygun zaman ise gece yarısından gün doğumuna kadar olan saatler olarak belirtiliyor.