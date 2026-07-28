Bilim insanları geliştirdi! "Vücuda takılan USB" tıpta yeni dönemin kapısını aralıyor

Bilim dünyası uzun bir süredir vücut içine yerleştirilen tıbbi cihazların enerji ihtiyacının karşılanmasına aracılık etmesi ve bu cihazlardan veri alınması üzerine senaryolar geliştiriyor. Ancak dışarı uzanan kablolar mevcut senaryoda enfeksiyon riskini arttırırırken, kablosuz şarj sistemleri de büyük oldukları gerekçesiyle pratik bir kullanım sunmuyor.

California Üniversitesi San Diego araştırmacıları, deri altına yerleştirilebilir yeni bir bağlantı noktası tasarladı. “İmplat Edilebilir Biyoelektronik Soket (IBO) adı verilen sistem, kullanılmadığı zaman tamamen deri altında kalıyor. Enerji aktarımı ya da veri iletişimi gerektiğinde ise dışarıdan standart bir iğneyle cihaza erişim sağlanıyor. Bu yönüyle teknoloji, “ vücuda takılan USB ''olarak adlandırılıyor. Yeni geliştirilen erişim noktası sayesinde pille çalışan sensörlerden beyin bilgisayar arayüzlerine kadar bir çok implant harici sistemlerle daha kolay iletişim kurabilecek.

IBO’nun temel yapısında sünger benzeri esnek bir plastik malzeme tercih edildi. Yaklaşık 150 mikro metre çapındaki gözenekler yüksek iletkenliğe sahip özel bir polimerle kaplanırken, dış yüzey elektrik kaçaklarını önlemek amacıyla silikon kauçuk tabakayla koruma altına alındı.

DENEYLER NEGATİF SONUÇ VERMEDİ

Sistem kullanılacağı zaman ince birine deri üzerinden sökete ulaşıyor, enerji veya veri aktarımı tamamlandıktan sonra iseine geri çekiliyor.

Teknoloji, fare, sıçan ve domuzlar üzerinde gerçekleştirilen deneylerde olumlu sonuçlar verdi fare ve sıçanlarda nöral cihazlara bağlanan sistem üzerinden piller başarı ile şarj edilirken, saniyede 16 megabit veri aktarımı gerçekleştirildi.

Domuzlar üzerinde yapılan testlerde ise 100 milisaniyelik uyarı sinyalleri kesintisiz bir şekilde iletildi. Ayrıca yüzü aşkın iğne girişine rağmen cihazın yapısında herhangi bir çatlak ya da hasar oluşmadığı görüldü