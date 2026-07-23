Yer açmak için yıkmadılar, tam 1.450 tonluk oteli olduğu gibi taşıdılar!

ABD'nin Teksas eyaletine bağlı San Antonio kentinde, mühendislik ve tarihi koruma açısından dünya çapında ses getiren sıra dışı bir operasyona imza atıldı. Yıkılması planlanan yaklaşık 1.450 ton ağırlığındaki Fairmount Oteli, sökülmeden hidrolik platformlar üzerinde 6 blok taşınarak yeni yerine ulaştırıldı.

YIKIM KARARINI TEK HAMLEDE DEĞİŞTİRDİLER

1906 yılında inşa edilen Fairmount Oteli, şehir merkezinde yapılması planlanan yeni bir proje nedeniyle yıkım riskiyle karşı karşıya kaldı. Ancak tarihi yapının korunmasını isteyen uzmanlar ve yatırımcılar, binanın tamamen taşınmasına karar verdi.

288 TEKERLEKLE SANTİM SANTİM İLERLEDİ

Mühendisler, yaklaşık 1.450 tonluk yapıyı çelik kirişlerle güçlendirdikten sonra 36 hidrolik platform ve toplam 288 lastik üzerine yerleştirdi. Böylece otelin ağırlığı zemine dengeli şekilde dağıtıldı ve yapı sökülmeden hareket ettirildi.

EN KRİTİK SINAV KÖPRÜ GEÇİŞİNDE YAŞANDI

Taşıma güzergâhı boyunca trafik levhaları ve çeşitli engeller geçici olarak kaldırıldı. Operasyonun en kritik aşamalarından biri ise San Antonio Nehri üzerindeki Market Street Köprüsü oldu. Köprü, otelin güvenli şekilde geçebilmesi için önceden güçlendirildi.

TAM 6 GÜN BOYUNCA ŞEHİR SOKAKLARINDA İLERLEDİ

1985 yılının mart ayı sonunda başlayan taşıma işlemi, nisan ayının başında tamamlandı. Yaklaşık 6 blokluk mesafeyi kat eden otel, hidrolik platformlar üzerinde yavaş ilerleyerek yeni yerine ulaştırıldı. Yol boyunca yük dağılımı ve yapı dengesi sürekli kontrol altında tutuldu.

YENİ ADRESİNDE İKİNCİ KEZ KAPILARINI AÇTI

Yeni adresine ulaştırılan Fairmount Oteli, hazırlanan temel üzerine yerleştirildi. Ardından bitişiğindeki yapıyla birleştirilerek kapsamlı bir restorasyondan geçirildi. Otel, Eylül 1986'da 37 süitle yeniden kapılarını açtı.

DÜNYA REKORU OLARAK TARİHE GEÇTİ

Fairmount Oteli'nin taşınması, dönemin Guinness Rekorlar Kitabı tarafından tekerlekler üzerinde taşınan en ağır bina olarak kayda geçti. Operasyon, tarihi bir yapının sökülmeden korunabileceğini gösteren en dikkat çekici mühendislik örneklerinden biri olarak kabul edildi.