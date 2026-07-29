Telefonda o özelliği açanlar yandı: Tam 1200 güvenlik açığı tespit edildi

Sokakta, metroda veya alışveriş merkezinde yürürken telefonun Bluetooth özelliğini açık tutmak büyük bir tehlikeye davetiye çıkarıyor. Orijinal tasarımından bu yana biriken 1200'den fazla zafiyet, akıllı telefonları hackerlar için açık hedef haline getiriyor.

Siber saldırganlar, özellikle kalabalık kamusal alanlarda Bluetooth sinyallerini tarayarak 10 metrelik kapsama alanı içindeki cihazlara sızıyor. Cihaz bir aksesuara bağlı olmasa bile yaydığı sinyaller, mağazalardaki veya caddelerdeki tarayıcılar tarafından yakalanıyor.

Özelikle CVE-2025-36911 kodlu zafiyet, cihazların eşleşme mantığını doğrudan bozarak yetkisiz erişimlere imkan tanıyor.

RUHUNUZ DUYMADAN VERİLERİ ÇALIYORLAR

Saldırganlar üç temel yöntemle vatandaşları hedef alıyor. Sadece mesaj göndererek rahatsızlık veren yöntemlerin aksine, "bluesnarfing" tekniği kullanıcının ruhu duymadan kişisel verilerine erişiyor.

En tehlikeli tür sayılan "bluebugging" ise hackerların cihaza zararlı yazılım yüklemesine olanak tanıyor. Saldırganlar bu yolla aramaları dinleyebiliyor, mesajları okuyabiliyor ve telefon üzerinden izinsiz uygulamalar çalıştırabiliyor.

TELEFONUNUZA SIZILDIĞINI NASIL ANLARSINIZ?

Telefonun hacklendiğini gösteren somut işaretlerin başında anormal pil tüketimi ve durduk yere ısınma geliyor. Bilinmeyen cihazlardan gelen eşleşme istekleri, uygulamaların kendiliğinden açılması ve bağlantı kopmaları da saldırı altında olunduğunu gösteriyor.

Ayrıca kişisel veri çalınmasa bile açık kalan Bluetooth sinyalleri, vatandaşların günlük hareket kalıplarını ve rotalarını haritalandırmak için kullanılıyor.

UZMANLARDAN 'SESSİZ TEHLİKE' UYARISI

Uzmanlar, güncellenmemiş işletim sistemleri ve cihazların sürekli 'keşfedilebilir' modda tutulmasının riski katladığını vurguluyor.

Siber güvenlik uzmanları, "Bluetooth, güvenilir bir aksesuarla aktif olarak iletişim kurmadığı anlarda, özellikle kalabalık kamusal alanlarda kapatılmalıdır" diyerek vatandaşları uyarıyor.