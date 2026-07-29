Tam 3 kilometre! Bu apartmanda 10 binden fazla kişi yaşıyor

Ukrayna’da Sovyetler döneminde inşa edilen yaklaşık 2,75 kilometre uzunluğundaki apartman, 3 binden fazla daireye ve 10 bini aşkın kişiye ev sahipliği yapıyor. Bir uçtan diğer uca yürümek ise yaklaşık 1 saat sürüyor.

DÜNYANIN EN UZUN APARTMANI

Ukrayna’nın Lutsk kentinde bulunan ve halk arasında “Çin Seddi” olarak anılan dev apartman, yaklaşık 2,75 kilometrelik uzunluğuyla dünyanın en uzun konut binası olarak kabul ediliyor.

Sobornosti Bulvarı ile Molodezhy Caddesi’nin kesişiminde yer alan yapı, Sovyetler Birliği döneminde 1969 yılında inşa edilmeye başlandı. Yaklaşık 11 yıl süren çalışmaların ardından tamamlanan bina, aradan geçen 40 yılı aşkın sürede uzunluk rekorunu korumayı başardı.

BİR UÇTAN DİĞER UCA YÜRÜMEK 1 SAAT SÜRÜYOR

Oddity Central'in haberine göre, yerden bakıldığında büyüklüğünü anlamanın neredeyse imkansız olduğu apartman, havadan görüntülendiğinde petek şeklindeki sıra dışı mimarisiyle dikkat çekiyor.

Ana gövdesi yaklaşık 1,75 kilometre uzunluğunda olan yapının bağlantı bloklarıyla birlikte toplam uzunluğu 2,75 kilometreye ulaşıyor. Binanın bir ucundan diğer ucuna normal tempoda yürümek ise yaklaşık bir saat sürüyor.

ADRES BULMAKTA BİLE ZORLANDILAR

Dev yapıda yüzlerce giriş, 3 binden fazla daire ve on binlerce pencere bulunuyor. Yaklaşık 10 bin kişinin yaşadığı apartman, nüfusuyla birçok küçük kasabayı geride bırakıyor.

İlk taşınan sakinler, büyüklüğü nedeniyle haftalarca kendi dairelerini bulmakta zorlandıklarını anlatırken, bu durumun ardından binanın her bölümü için özel bir adres sistemi oluşturuldu.

SAVAŞIN GÖLGESİNDE AYAKTA DURUYOR

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın ön cephelerinden uzakta yer alsa da bina, olası saldırı tehdidi nedeniyle risk altında bulunuyor. Yerel kaynaklara göre yapı ciddi onarım gerektiriyor. Ancak savaş koşulları nedeniyle gerekli finansmanın sağlanması oldukça güç.

Bu nedenle yerel bir turizm şirketi, dünyanın en uzun apartmanının çatısında etkinlikler ve turlar düzenleyerek restorasyon için kaynak oluşturmayı hedefliyor.