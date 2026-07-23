Tam 200 yıl sonra geri döndüler! Karşılaşanlara tek tek ne yapacakları anlatıldı

Avrupa’da yaklaşık iki asırdır görülmeyen kurtlar yeniden ortaya çıkmaya başladı. Danimarka’da son dönemde artan kurt görümleri üzerine yetkililer turistler için özel uyarı yayımladı. Hazırlanan broşürlerde, bir kurtla karşılaşılması halinde nasıl davranılması gerektiği tek tek anlatıldı.

200 YIL SONRA YENİDEN GÖRÜLDÜLER

Kurtlar, Danimarka’da yaklaşık 200 yıl boyunca tamamen ortadan kaybolmuştu. Ancak 2012 yılında Almanya’dan doğal yollarla gelen kurtlarla birlikte tür yeniden ülkeye dönmeye başladı. Bugün ülkede çoğu Jutland Yarımadası’nda yaşayan yaklaşık 49 kurt bulunuyor.

TURİSTLERE BROŞÜR DAĞITILDI

Kurt görülme vakalarının özellikle tatil bölgesi Oksbøl çevresinde artmasının ardından yerel yönetimler turistlere uyarı broşürleri dağıtmaya başladı. Broşürlerde vatandaşlara kurtla karşılaşmaları halinde sakin kalmaları, göz temasını korumaları ve sırtlarını dönmemeleri tavsiye edildi.

Ayrıca bağırmaları, alkış yapmaları veya kollarını sallayarak kendilerini daha büyük göstermeleri, kurdun yaklaşmayı sürdürmesi halinde ise hayvanı bulundukları yerden uzaklaştırmaya çalışmaları istendi.

“ŞİMDİYE KADAR SALDIRI YAŞANMADI”

Danimarka Çevre Ajansı, ülkede bugüne kadar insanlara yönelik doğrulanmış bir kurt saldırısının yaşanmadığını vurguladı.

Yetkililer, son dönemde bazı genç kurtların insanlara normalden daha fazla yaklaşmasının nedeninin, insanların onları beslemesi veya insan varlığına alışmaları olabileceğini belirtti. Bu nedenle kurtlara yaklaşılmaması ve kesinlikle yiyecek verilmemesi istendi.

TARTIŞMALARI DA BERABERİNDE GETİRDİ

Kurtların geri dönüşü doğa korumacıları tarafından olumlu karşılanırken, hayvan yetiştiricileri ise sürülerine yönelik olası saldırılar nedeniyle endişelerini dile getiriyor.

Avrupa’nın birçok ülkesinde son yıllarda kurt popülasyonunun artmasıyla birlikte, türün korunması ve insanlarla bir arada yaşaması konusunda yeni tartışmalar yaşanıyor.