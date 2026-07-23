Tam 180 gün sürecek! Lüks gemi dünyayı dolaşmaya başladı

Miami'den yola çıkan lüks kruvaziyer Vista, Fransız Guyanası açıklarını geçtikten sonra Amazon Nehri üzerinden Brezilya'ya giriş yaptı. Yaklaşık 180 gün sürecek dünya turunun ilk Brezilya durağında gemi, Belém'e 1.103 yolcu getirdi.

AMAZON'DAN GİREREK BREZİLYA'YA ULAŞTI

6 Ocak 2026'da Miami'den hareket eden Vista, Karayipler'deki duraklarının ardından Amazon rotasını izleyerek Brezilya'nın Pará eyaletindeki Belém kentine ulaştı. Böylece gemi, Brezilya'ya ilk ziyaretini gerçekleştirmiş oldu.

1.103 YOLCU İÇİN ÖZEL KARŞILAMA HAZIRLANDI

15 Ocak sabahı Belém'deki Icoaraci Terminali'ne yanaşan geminin yolcuları, Carimbó gösterileri, üç dilli rehberler ve şehrin tarihi ile kültürel noktalarını kapsayan tur programlarıyla karşılandı. Yolcuların büyük bölümünü ABD vatandaşları oluşturdu.

SADECE 9 SAATLERİ VARDI

Vista'nın Belém'deki durağı yaklaşık 9 saat sürdü. Bu süre boyunca yolcular; Nazaré Bazilikası, Ver-o-Peso Pazarı, Kale Kalesi, Kutsal Sanatlar Müzesi, Mangal das Garças ve São José Liberto Alanı gibi önemli noktaları ziyaret etti.

BREZİLYA'DA TAM 9 FARKLI NOKTAYA UĞRAYACAK

Belém'in ardından Vista'nın rotasında Fortaleza, Salvador, Búzios, Rio de Janeiro, Ilha Grande, Santos, Porto Belo ve Rio Grande bulunuyor. Böylece kruvaziyer, Brezilya'nın dört farklı bölgesindeki toplam 9 destinasyonu ziyaret edecek.

180 GÜN BOYUNCA AYNI GEMİDE YAŞAYACAKLAR

Yaklaşık 180 gün sürecek dünya turunda yolcular kabin değiştirmeden aynı gemide kalacak. Brezilya etabının ardından rota Uruguay ve Arjantin üzerinden devam edecek, daha sonra Okyanusya, Asya, Orta Doğu ve Avrupa'yı kapsayarak yeniden ABD'de sona erecek.

DÜNYA TURUNUN EN DİKKAT ÇEKEN DURAKLARINDAN BİRİ OLDU

Amazon üzerinden Brezilya'ya giriş yapan Vista'nın Belém ziyareti, dünya turunun en farklı etaplarından biri olarak öne çıktı. Yolcular, dünya turunun ilk Amazon deneyimini yaşayarak aynı gün yeniden rotalarına devam etti.