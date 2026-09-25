Sofraların kışlık lezzeti tarladan toplanmaya başladı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yöreye özgü Yayla kavunu ile Ata tohumlarından yetiştirilen sebzelerin hasadı gerçekleştirildi.

Karabağlar Yaylası'nda düzenlenen hasada Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar ile teknik ekip katıldı. Yayla kavunu üreticisi Halise Dural ile Ata sebzeleri yetiştiricisi Mehmet Yıldız'ın bahçelerinde ürünler toplandı.

YAYLA KAVUNU YAKLAŞIK 400 DEKARDA YETİŞTİRİLİYOR

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar, Karabağlar Yaylası'nın geleneksel tarım kültürü ve yöresel ürünleriyle kent açısından önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Yayla kavununun Karabağlar Yaylası'nın yanı sıra Düğerek, Ortaköy ve Orhaniye mahallelerinde yaklaşık 400 dekarlık alanda yetiştirildiğini aktaran Baydar, ürünün sulama yapılmadan üretildiğini söyledi.

Bölgede Paris, Pıtraklı ve Hırsız Almaz gibi yerel kavun çeşitlerinin yetiştirildiğini belirten Baydar, Yayla kavununun ağırlıklı olarak kışlık tüketildiğini ifade etti.

ATA TOHUMLARI ÜRETİCİLERLE BULUŞTURULUYOR

Baydar, Ata Sebzeleri Projesi kapsamında üreticilere fide ve tohum desteği sağlandığını söyledi. Proje kapsamında 2025 yılına kadar 5 milyon 560 bin fidenin üreticilerle buluşturulduğunu belirten Baydar, 2026'da ise 500 bin fide ile 40 kilogram Ata tohumunun 500 üreticiye yüzde 75 Bakanlık hibesiyle dağıtıldığını kaydetti.

Çalışmalarla yerel tohumların korunmasının, üretimde çeşitliliğin artırılmasının ve sürdürülebilir tarımın desteklenmesinin amaçlandığını ifade etti.

ÜRETİCİNİN HEDEFİ KAVUN ÜRETİMİNİ UZUN SÜRE DEVAM ETTİRMEK

Yayla kavunu üreticisi Halise Dural da Karabağlar Yaylası'nda Ata tohumlarından kavun yetiştirdiklerini belirtti.

Sürdürülebilir üretim yapmak istediklerini dile getiren Dural, "Kavunlarımız çok lezzetli ama uzun süre dayanmıyor. Bu nedenle Kırkağaç kavun üretimine de başladık. Amacımız burada uzun süre kavun üretmek ve vatandaşlara ulaştırmak." diye konuştu. Konuşmaların ardından bahçelerde hasat gerçekleştirildi. (AA)