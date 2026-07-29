Şansı peşini bırakmadı! Aynı hafta 2 kez büyük ikramiye kazandı

ABD’nin Ohio eyaletinde yaşayan bir adamın başına gelenler, “Şans bir kez kapıyı çalar” sözünü adeta boşa çıkardı. Kazı kazan biletinden 1 milyon dolar kazanan talihli, aynı hafta içinde aldığı ikinci biletle bir kez daha büyük ikramiyeye ulaştı.

İLK BİLET HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

Toledo kentinde yaşayan adam, bir marketten satın aldığı “50 Millionaire Blowout” isimli kazı kazan biletini kazıdığında 25 yıl boyunca her yıl 40 bin dolar ödemeye hak kazandığını gördü. Toplam değeri 1 milyon doları bulan ödülü, tek seferde ödeme seçeneğini tercih ederek aldı.

Vergi kesintisinin ardından yaklaşık 366 bin 250 dolar eline geçen talihli, yaşadığı mutluluğun ardından şansını bir kez daha denemeye karar verdi.

AYNI HAFTA BİR KEZ DAHA KAZANDI

Büyük ikramiyenin ardından aynı hafta içinde bir kazı kazan bileti daha satın alan adam, bu kez de 25 bin dolar kazandı. Vergi kesintisi sonrası yaklaşık 18 bin 312 dolar alan talihli, kısa süre içinde ikinci kez büyük ikramiye kazanarak piyango yetkililerini bile şaşırttı.

PARAYI NASIL HARCAYACAĞINI AÇIKLADI

People'ın haberine göre, talihli adam, kazandığı parayla yaklaşan tatilini uzatmayı, yeni bir araç satın almayı, çocuklarına destek olmayı ve birikim yapmayı planladığını söyledi.

Aynı hafta içinde iki kez büyük ikramiye kazanılması ise piyango tarihinde oldukça nadir görülen olaylar arasında gösteriliyor.