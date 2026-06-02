Sadece ormanda sanıyorsanız yanılıyorsunuz! Bahçenizdeki bu 4 bitki kene yuvası çıktı!

Artık sadece balta girmemiş ormanlarda veya kırsalda saklanmayan bu tehlikeli canlılar, evlerimizin arka bahçelerine, hatta şehir parklarına kadar sızmış durumda. Üstelik tehlikeli hastalıkların bulaşma riskini de beraberinde getiriyorlar.

Ancak bu sinsi düşmanla mücadele etmek için bahçenizi kimyasal ilaçlara boğmanıza gerek yok. Doğanın kendi dengesi içinde sunduğu bazı aromatik kokular keneler için adeta birer kabusa dönüşürken, farkında olmadan bahçemizde beslediğimiz bazı popüler bitkiler ise onları mıknatıs gibi çekebiliyor. Peki, kene istilasını önlemek için bahçemizde hangi hatalardan kaçınmalı, hangi bitkileri ekmeli ve hangilerinden uzak durmalıyız? İşte bahçenizi güvenli bir huzur alanına dönüştürmenin doğal yolları...

Onlarla mücadelede sadece kimyasal ilaçlara, yani böcek kovuculara güvenmek zorunda değilsiniz, doğanın kendisi de size yardımcı olabilir . Bazı bitkilerin keneleri uzaklaştırdığını herkes bilmez. Ancak ne yazık ki, bazıları keneleri çeker. Peki hangilerine dikkat etmeli, hangilerini bahçenizde korumalısınız? Bunu açıklığa kavuşturalım.

En baştan şunu anlamak gerekir: Bahçe, en yüksek çitin ardında bile, tamamen kapalı ve aşılmaz bir yer değildir. Çevredeki doğanın bir parçasıdır ve çeşitli canlılar orada dolaşır . Ve bu canlılar, kenelerin bahçenize girip çıkması için bir "ulaşım aracı" görevi görür.

En yaygın taşıyıcılar fareler, sincaplar veya kuşlardır . Bununla birlikte, gece avına çıkan bir kedi veya ormanda veya çayırda yürüyüşe çıkan köpeğiniz tarafından da taşınabilirler. Hiçbirimiz bu bulaşmayı önleyemeyiz. Ancak yapabileceğimiz şey, kenelerin sevdiği ortamı ortadan kaldırmaktır. Diyelim ki bu küçük istenmeyen ziyaretçiler nemli, gölgeli yerleri ve yoğun bitki örtüsünü tercih ederler.

Bazı bahçe otlarıyla birlikte oluşan sık çalılıklar...Keneler burada saklanır ve avlarını bekler.

Eğer kış boyunca bahçenizde, belki de bir kirpi için barınak olarak, bir yaprak yığını bıraktıysanız bu takdire şayan bir davranıştır ancak aynı zamanda keneler için de bir yuva sağlamış olursunuz. Çürüyen yaprak yığını, keneler için sevdikleri nemli bir ortam sunar.

Çimlerinize iyi bakın . Biçilmemiş, uzun çimler keneler için nem ve gölge sağlar, bu da onların çoğalmasına olanak tanır. Çimlerinizi düzenli olarak biçerek, havalandırarak ve döküntüleri temizleyerek kene istilasını en aza indirebilirsiniz.

Aşırı büyümüş ağaçlar ve çalılar, odun yığınları veya çürüyen kompost da kenelerin yaşayabileceği ve üreyebileceği gölgeli ve nemli yerler oluşturur

KENELER AYRICA BAZI BİTKİLERİ DE ÇOK SEVERLER

Sıva ağaçları güzel bir canlı bariyer oluşturur ancak aynı zamanda keneler için de uygun bir yaşam alanı sağlar.

Ahududuyu kim sevmez ki? Ancak ahududu, keneler için uygun yaşam koşulları yarattığı için zararlı da olabilir.

Keneler eğrelti otlarını çok sever. Eğrelti otları nemli ve gölgeli oldukları için ideal bir yaşam ortamı sunarlar. Eğrelti otları keneler için çok hoş bir ortam sağlar . Büyük yaprakları nemi tutar ve gölge oluşturur. Bu, keneler için mükemmel bir ortamdır.

Ayrıca , harika bir barınak sağlayan yer örtücü bitkilere de dikkat edin. Bu bitkilerden biri de sarmaşıktır.

Çeşitli türdeki mazı ağaçları, mürver, fındık çalısı, ahududu ve böğürtlenler de uygun yaşam koşulları sunar . Eğer bunları bahçenizde yetiştirmek istiyorsanız, budama için yeterli zaman ayırın.

KENELERLE MÜCADELEDE BİTKİLER ORTAK OLARAK

Doğa adil olabilir. Keneler için dilediği gibi, onlarla da başa çıkabilir. Onlarla mücadelede, özel bir kokuya sahip aromatik bitkileri kullanır. Lavanta , nane, biberiye veya papatyalar doğal kovucu görevi görür. Ve bonus olarak, güzel bir koku ve harika bir manzara elde edersiniz.

Ancak kenelere karşı savaşta doğal ordu henüz tamamlanmış değil. Kenelerden korunmak için bahçenizde mutlaka bulunması gereken bir diğer bitki ise kadife çiçeğidir. Hatta güzel krizantemlerin bile tüm keneler için korkutucu olduğunu öğrenince şaşırabilirsiniz. Son olarak, işi zevkle birleştirin ve bahçenizdeki işleri kolaylaştırmak için ekinezya bitkisini ekin . Kenelerle mücadele etmenin yanı sıra, soğuk algınlığıyla mücadelede de size yardımcı olabilir.