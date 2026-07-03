O ülkede karşıdan karşıya geçerken mesaj atanlar yandı! Kafasını ekrandan kaldırmayana 50 euro ceza

Neredeyse hepimizin en büyük alışkanlığı: Sokakta yürürken, caddeden karşıya geçerken gözümüzü bir an bile telefondan ayırmıyoruz. Ancak uzmanlar uyarıyor; cep telefonları hem sürücüler hem de yayalar için yollardaki en büyük tehlike kaynağı.

Bugüne kadar dünya genelinde hep sürücülere yönelik cezalar, kameralar ve sıkı denetimler gördük. Fakat Avrupa'da artık oklar yayalara da çevrildi. Yetkililer, gözleri ekranlara dikili halde dünyadan kopuk şekilde yürüyen ve literatüre "akıllı telefon zombileri" olarak geçen yayaları durdurmak için harekete geçti.

Slovakya’dan sert adım

Slovakya parlamentosu, 1 Eylül 2026’da yürürlüğe girecek bir yasa ile yaya geçitlerinde ve yakınında cep telefonu kullanımını yasakladı. Mesajlaşmak, sosyal medyada gezinmek ya da video izlemek artık yasak olacak. İhlal edenler 50 euroya kadar para cezası ödeyecek; kazaya yol açanlar için cezalar daha da ağırlaşacak.

Önceki örnekler

Polonya : 2021’den beri yayaların yol geçişlerinde elektronik cihaz kullanması yasak.

Litvanya: 2018’den bu yana kamera sistemleriyle denetim yapılıyor, ceza uygulanıyor.

Batı Avrupa’nın farklı yaklaşımı