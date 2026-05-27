Muğla’da otomobil takla attı: 5 yaralı
Muğla’nın Menteşe ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin kayalıklara çarpıp takla atması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaklaşık 50 metre sürüklenen araç, uçuruma yuvarlanmadan son anda durdu.
Muğla’nın Menteşe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 5 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Devetaşı Mevkisi’nde yaşandı. 48 BAD 141 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.
Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, yol kenarındaki kayalara çarptıktan sonra takla attı. Yaklaşık 50 metre sürüklenen otomobil, uçuruma yuvarlanmak üzereyken son anda durabildi.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Araçta bulunan 5 kişiden 1’inin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
